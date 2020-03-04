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Аптечный ревизорро Диденко поблагодарила мужа за смерть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © didenko.katerina, instagram.com/didenko.katerina

Блогер Екатерина Диденко поблагодарила своего супруга за то, что он скончался не в день ее рождения, а часом позднее.

«Еще 1 подарок мне сделал мой муж — он умер не в день моего рождения, а 29 февраля, в 1.00. Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было морально легче», — написала Диденко в Stories Instagram.

Она также отметила, что СМИ сообщили о его смерти на 15 минут раньше, похоронив еще живого Валентина Диденко. Впрочем, некоторые издания также сообщали, что погибла и сама Екатерина, но, узнав о своей смерти, девушка записала Stories прямо из реанимации, и сообщила подписчикам, что жива.

В ночь с 28 на 29 февраля Екатерина Диденко в компании мужа и друзей отмечали 29-летие именинницы. Валентин решил сделать супруге эффектный подарок — устроить шоу с применением сухого льда. Он высыпал около 25 килограммов льда в бассейн, чтобы над водой появился густой дым. Попав в воду, лед быстро превратился в углекислый газ и вытеснил из маленького пространства кислород. Молодые люди, пренебрегая правилами безопасности, прыгнули в бассейн, в итоге трое человек погибли.

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