Арестович впервые заявил о риске поражения Украины

Украине вряд ли удастся одержать победу над Россией — Киев упустил свой шанс, заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», — сказал Арестович в интервью, опубликованном на его Youtube-канале.

По его словам, не зря этой темы недавно коснулись польские власти. «Как вы думаете, оценка от Дуды, президента Польши, — и не только он сказал про решающие месяцы, — что вообще неизвестно, выживет ли Украина, просто так была сказана или он на основе какой-то информации говорил об этом?» — задался вопросом экс-советник офиса президента Украины.

Арестович призвал кабинет Владимира Зеленского прислушаться к предупреждениям президента Дуды о возможности скорого исчезновения Украины.

Экс-советник назвал ближайшие месяцы для Украины решающими. Он обратил внимание на недавнюю гибель в авиакатастрофе главы МВД страны Дениса Монастырского.

«Вам не кажется, что мы в истории, которую крутим уже не мы?» — задался вопросом Арестович.