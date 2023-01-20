НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Звезду сериала «Уэнсдей» обвинили в насилии

Источник:
Sibnet.ru
259 0
Фото: Maksimkhvoy / CC BY-SA 4.0

Несколько девушек опубликовали в Сети истории о том, что актер Перси Хайнс Уайт склонял их к сексу, оскорблял и отправлял снимки интимного характера.

Одна из девушек рассказала в социальных сетях, что Уайт вместе с друзьями устраивал вечеринки, куда приглашались привлекательные женщины. На одной из таких тусовок оказалась и она. По словам пострадавшей, Уайт склонял ее к сексу, а у нее есть доказательства насилия.

После публикации в Сети появились другие «жертвы» звезды «Уэнсдей». Пострадавшие утверждают, что актер насиловал их.

«Он изнасиловал меня в своем подвале, а когда позвонил мне по этому поводу, то больше всего беспокоился о полиции, а не о том, все ли со мной в порядке», — приводит Pedestrian.tv слова одной из девушек.

Издание сообщает, что пока в полицию обратилась лишь одна жертва, но ее заявление не приняли. Сам Перси Хайнс Уайт после обвинений в свой адрес закрыл комментарии в соцсетях.

Еще по теме
Кучера возгордился своей позицией вопреки критике после интервью Дудю
Состояние здоровья Михалкова изменилось
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Песни с тайным посылом: как артисты мстят бывшим
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Россия ввела санкции против Евросоюза
Казахстан изменил правила въезда для россиян
Обсуждение (0)
О самом главном
В чем сила крещенской воды?
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Все статьи
Самое обсуждаемое
44
Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков
34
Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе
33
Пригожин анонсировал скорый запрет YouTube
30
США посчитали, что Украине нужно оружие для ударов по Крыму
24
Британия передаст Украине танки Challenger 2