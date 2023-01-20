Звезду сериала «Уэнсдей» обвинили в насилии

Несколько девушек опубликовали в Сети истории о том, что актер Перси Хайнс Уайт склонял их к сексу, оскорблял и отправлял снимки интимного характера.

Одна из девушек рассказала в социальных сетях, что Уайт вместе с друзьями устраивал вечеринки, куда приглашались привлекательные женщины. На одной из таких тусовок оказалась и она. По словам пострадавшей, Уайт склонял ее к сексу, а у нее есть доказательства насилия.

После публикации в Сети появились другие «жертвы» звезды «Уэнсдей». Пострадавшие утверждают, что актер насиловал их.

«Он изнасиловал меня в своем подвале, а когда позвонил мне по этому поводу, то больше всего беспокоился о полиции, а не о том, все ли со мной в порядке», — приводит Pedestrian.tv слова одной из девушек.

Издание сообщает, что пока в полицию обратилась лишь одна жертва, но ее заявление не приняли. Сам Перси Хайнс Уайт после обвинений в свой адрес закрыл комментарии в соцсетях.