Политика президента США Джо Байдена в области энергетики позволила России резко нарастить доходы от продажи нефти, угля, газа, приводит The Washington Times мнение американских экспертов.

Россия получила в 2022 году больше доходов от продажи соответствующих энергоресурсов, чем годом ранее. В 2023 году, как прогнозируют опрошенные газетой эксперты, данные российские доходы от энергоносителей увеличатся на треть.

Штаты ввели запрет на импорт энергоресурсов из России раньше, чем Евросоюз. При этом США не развивают собственную добычу полезных ископаемых, что приводит к повышению цен на энергоресурсы в мире и играет на руку России, отмечает издание.

The Washington Times отмечает, что американское топливо могло бы заменить на мировом рынке российское, если бы США вкладывались в бурение новых нефтяных скважин и строительство новых трубопроводов.