НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глобальная ошибка Байдена помогла России нарастить доходы

Источник:
The Washington Times
458 2
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Политика президента США Джо Байдена в области энергетики позволила России резко нарастить доходы от продажи нефти, угля, газа, приводит The Washington Times мнение американских экспертов.

Россия получила в 2022 году больше доходов от продажи соответствующих энергоресурсов, чем годом ранее. В 2023 году, как прогнозируют опрошенные газетой эксперты, данные российские доходы от энергоносителей увеличатся на треть.

Штаты ввели запрет на импорт энергоресурсов из России раньше, чем Евросоюз. При этом США не развивают собственную добычу полезных ископаемых, что приводит к повышению цен на энергоресурсы в мире и играет на руку России, отмечает издание.

The Washington Times отмечает, что американское топливо могло бы заменить на мировом рынке российское, если бы США вкладывались в бурение новых нефтяных скважин и строительство новых трубопроводов.

Еще по теме
Выстрелил и забыл: какого оружия не хватает российской армии
Россия получит дроны «Шершень» для разгона людей ультразвуком
Путин потребовал улучшения характеристик военной техники
Россия резко нарастила производство танков и ракет
смотреть все
Оборона #ОПК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Epic Games Store забрал у россиян бесплатную копию игры
Windows внезапно удалила ярлыки
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Крещенские купания на новый лад. ФОТО
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

Archangel3339

Юридическая загадка. Ведь по сути любого можно назвать иноагентом под влиянием своих же авторов книг...

Archangel3339

Интересный факт, ЧВК на территории РФ запрещены законом."Оказание военных услуг частными компаниями (наёмничество)...

kygear

Скоро жрать друг друга начнут.Уже всеобщую любимицу Грету тумберг полицаи писюлькой по асфальту катают.

Root_in

С каких это пор отдых за границей стал предательством? Что за пред?Уверен, что многие, если не половина...