Выстрелил и забыл: какого оружия не хватает российской армии

Спецоперация изменила представление о современных боевых действиях и роли отдельных систем вооружений. Часть из них не оправдала надежд, другие, напротив, проявили себя. Отечественная оборонка «с колес» восполняет пробелы, чтобы сделать российскую армию сильнее.

Запад признал: Украина стала полигоном для испытания оружия и проверки его эффективности в реальных условиях. Практика в очередной раз преподала урок теории. Так, разрекламированные противотанковые ракетные комплексы Javelin ничем не проявили себя. А реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS оказались очень эффективны, чего западные эксперты не ожидали.

Российские силы в ходе специальной военной операции тоже впервые обкатали свою технику в противостоянии с современной армией. Основные системы вооружений — БМП-3, танки Т-72Б3, САУ «Мста-С», вертолеты Ка-52, истребители-бомбардировщики Су-34, ракетные комплексы «Искандер» и «Калибр» — хорошо зарекомендовали себя.

Боевые действия показали, что у армии России есть проблемы, связанные с реализацией концепции разведывательно-ударных комплексов, защищенностью мотострелковых и десантных подразделений, дефицитом бронированных грузовиков и легкого транспорта.

Тяжелые беспилотники

Дроны тяжелого класса — важнейший элемент разведывательно-ударных комплексов. С помощью мощных оптико-электронных комплексов они способны вести разведку на большом удалении от линии фронта, не заходя в зону ПВО противника. Могут с большой дистанции корректировать огонь артиллерии и наводить высокоточные боеприпасы.

Тяжелые беспилотники сами способны наносить удары. Они несут управляемые ракеты и бомбы. Таким образом, дроны могут отчасти заменять армейскую и тактическую авиацию, избавляя ее от риска потери летчиков.

Российская оборонка сейчас производит разведывательно-ударный беспилотник «Орион» весом 1100 килограммов и боевой нагрузкой 250 килограммов. Он может висеть в воздухе по 24 часа на высоте в восемь километров. Его очень ждут в войсках: пока этих машин, к сожалению, немного.

В процессе испытаний находится более тяжелый дрон — «Сириус» весом в 2,5 тонны и боевой нагрузкой в 450 килограммов. Он может находиться в воздухе до 20 часов. Его серийное производство должно начаться в 2023 году.

Еще более серьезная машина — реактивный беспилотник С-70 «Охотник». Его вес — 20 тонн, боевая нагрузка — 6 тонн. По сути, это полноценный автономный бомбардировщик без пилота. Он тоже должен быть запущен в производство в 2023 году.

Боеприпасы со спутниковым наведением

В рамках концепции разведывательно-ударных комплексов хорошо зарекомендовали себя боеприпасы, действующие по принципу «выстрелил — забыл». Как правило, они имеют спутниковое наведение.

Действуют они по следующему принципу. Разведка обнаруживает цель и выдает ее координаты. Они вводятся в бомбу, ракету или снаряд и те потом уже самостоятельно летят по «нужному адресу». Страны НАТО и Украина для этого используют систему глобального позиционирования GPS.

По такому принципу работают управляемые снаряды Excalibur, РСЗО HIMARS и MLRS. Есть у американцев еще одна очень интересная система JDAM. Это когда к обычным бомбам привинчивается блок спутникового наведения с управляющими рулями и они из «старых и тупых» превращаются в «новые и умные».

У Россию нет никаких препятствий для развертывания производства боеприпасов со спутниковым наведением. Отечественная система глобального позиционирования ГЛОНАСС давно работает в полную силу.

Бомба ФАБ-500 с расположенным снизу блоком спутникового наведения Фото : © t.me/fighter_bomber

Российские конструкторы разработали спутниковый модуль наведения, который может навинчиваться на место взрывателя в снаряды калибра 152 миллиметра и выше. Боеприпасами «выстрелил и забыл» вооружены новейшие российские РСЗО «Торнадо-С» и «Ураган-1М». Недавно в авиации появились и отечественные аналоги JDAM для бомб.

Высокозащищенные БТР

Опыт СВО показал, что для боев в городе пехоте нужна высокозащищенная техника. Еще в 1982 году во время войны в Ливане до этого додумалась израильская армия. Она получила на вооружение тяжелые БТР «Азхарит» на базе танков Т-55. С них сняли башню и на освободившееся место посадили десант.

В российской армии тоже есть такой БТР. Это БМО-Т — боевая машина огнеметчиков на базе танка Т-72. Она вмещает десант из семи человек. К сожалению, она состоит на вооружении только огнеметных подразделений.

На базе универсальная боевой платформы «Армата» создана тяжелая боевая машина пехота Т-15. Она сочетает в себе защищенность танка и возможность перевозить десант и прикрывать его огнем. На машине установлен дистанционный боевой модуль с 57-миллиметровой пушкой. Эта БМП была бы с восторгом встречена в зоне СВО.

Бронегрузовики и легкий транспорт

Спецоперация продемонстрировала потребность в бронированных грузовиках. Возможности натовской разведки позволяют украинской армии наносить удары по российским тыловым колонам. Незащищенные «КамАЗы» и «Уралы» несут потери.

Поначалу в войсках в ходе СВО самостоятельно усиливали защиту грузовиков подручными средствами. Позднее появились штатные заводские комплекты дополнительного бронирования. Скоро в частях появятся уже специально созданные бронированные «КамАЗы» и «Уралы». По такому пути прошла армия США во время войны в Ираке.

Боевые действия выявили потребность в другом виде транспорта — легких внедорожниках для подразделений, действующих на линии фронта. Они нужна для подвоза боеприпасов, продуктов, другого имущества к передовым позициях. Штатные БТР, БМП и танки для этого не отправишь, а тяжелые грузовики использовать нерационально. Да они и слишком заметны.

Транспортер переднего края на базе ЛуАЗ-967 Фото : Cobra216cc

В Советской армии для этого существовала уникальная машина — транспортер переднего края на базе ЛуАЗ-967. Он был миниатюрен и умел плавать. Позволял перевозить двух раненых на носилках и доставлять боеприпасы. В случае опасности им можно было управлять лежа. Сейчас бы такая машина очень пригодилась в войсках.