НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Выстрелил и забыл: какого оружия не хватает российской армии

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
545 3
Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 на база «Арматы»
Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 на база «Арматы»
Фото: Boevaya mashina / CC BY-SA 4.0
Спецоперация изменила представление о современных боевых действиях и роли отдельных систем вооружений. Часть из них не оправдала надежд, другие, напротив, проявили себя. Отечественная оборонка «с колес» восполняет пробелы, чтобы сделать российскую армию сильнее.

Запад признал: Украина стала полигоном для испытания оружия и проверки его эффективности в реальных условиях. Практика в очередной раз преподала урок теории. Так, разрекламированные противотанковые ракетные комплексы Javelin ничем не проявили себя. А реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS оказались очень эффективны, чего западные эксперты не ожидали.

Российские силы в ходе специальной военной операции тоже впервые обкатали свою технику в противостоянии с современной армией. Основные системы вооружений — БМП-3, танки Т-72Б3, САУ «Мста-С», вертолеты Ка-52, истребители-бомбардировщики Су-34, ракетные комплексы «Искандер» и «Калибр» — хорошо зарекомендовали себя.

Боевые действия показали, что у армии России есть проблемы, связанные с реализацией концепции разведывательно-ударных комплексов, защищенностью мотострелковых и десантных подразделений, дефицитом бронированных грузовиков и легкого транспорта.

Тяжелые беспилотники

Дроны тяжелого класса — важнейший элемент разведывательно-ударных комплексов. С помощью мощных оптико-электронных комплексов они способны вести разведку на большом удалении от линии фронта, не заходя в зону ПВО противника. Могут с большой дистанции корректировать огонь артиллерии и наводить высокоточные боеприпасы.

Тяжелые беспилотники сами способны наносить удары. Они несут управляемые ракеты и бомбы. Таким образом, дроны могут отчасти заменять армейскую и тактическую авиацию, избавляя ее от риска потери летчиков.

Российская оборонка сейчас производит разведывательно-ударный беспилотник «Орион» весом 1100 килограммов и боевой нагрузкой 250 килограммов. Он может висеть в воздухе по 24 часа на высоте в восемь километров. Его очень ждут в войсках: пока этих машин, к сожалению, немного.

Тяжелый разведывательно-ударный беспилотник «Орион»
Тяжелый разведывательно-ударный беспилотник «Орион»
Фото: Jin | Источник: aex / CC BY-SA 4.0

В процессе испытаний находится более тяжелый дрон — «Сириус» весом в 2,5 тонны и боевой нагрузкой в 450 килограммов. Он может находиться в воздухе до 20 часов. Его серийное производство должно начаться в 2023 году. 

Еще более серьезная машина — реактивный беспилотник С-70 «Охотник». Его вес — 20 тонн, боевая нагрузка — 6 тонн. По сути, это полноценный автономный бомбардировщик без пилота. Он тоже должен быть запущен в производство в 2023 году.

Боеприпасы со спутниковым наведением

В рамках концепции разведывательно-ударных комплексов хорошо зарекомендовали себя боеприпасы, действующие по принципу «выстрелил — забыл». Как правило, они имеют спутниковое наведение.

Действуют они по следующему принципу. Разведка обнаруживает цель и выдает ее координаты. Они вводятся в бомбу, ракету или снаряд и те потом уже самостоятельно летят по «нужному адресу». Страны НАТО и Украина для этого используют систему глобального позиционирования GPS.

По такому принципу работают управляемые снаряды Excalibur, РСЗО HIMARS и MLRS. Есть у американцев еще одна очень интересная система JDAM. Это когда к обычным бомбам привинчивается блок спутникового наведения с управляющими рулями и они из «старых и тупых» превращаются в «новые и умные».

У Россию нет никаких препятствий для развертывания производства боеприпасов со спутниковым наведением. Отечественная система глобального позиционирования ГЛОНАСС давно работает в полную силу.

Бомба ФАБ-500 с расположеным снизу блоком спутникового наведения
Бомба ФАБ-500 с расположенным снизу блоком спутникового наведения
Фото: © t.me/fighter_bomber

Российские конструкторы разработали спутниковый модуль наведения, который может навинчиваться на место взрывателя в снаряды калибра 152 миллиметра и выше. Боеприпасами «выстрелил и забыл» вооружены новейшие российские РСЗО «Торнадо-С» и «Ураган-1М». Недавно в авиации появились и отечественные аналоги JDAM для бомб.

Высокозащищенные БТР

Опыт СВО показал, что для боев в городе пехоте нужна высокозащищенная техника. Еще в 1982 году во время войны в Ливане до этого додумалась израильская армия. Она получила на вооружение тяжелые БТР «Азхарит» на базе танков Т-55. С них сняли башню и на освободившееся место посадили десант.

В российской армии тоже есть такой БТР. Это БМО-Т — боевая машина огнеметчиков на базе танка Т-72. Она вмещает десант из семи человек. К сожалению, она состоит на вооружении только огнеметных подразделений.

БМО-Т — боевая машина огнеметчиков на базе танка Т-72
БМО-Т — боевая машина огнеметчиков на базе танка Т-72
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

На базе универсальная боевой платформы «Армата» создана тяжелая боевая машина пехота Т-15. Она сочетает в себе защищенность танка и возможность перевозить десант и прикрывать его огнем. На машине установлен дистанционный боевой модуль с 57-миллиметровой пушкой. Эта БМП была бы с восторгом встречена в зоне СВО. 

Бронегрузовики и легкий транспорт

Спецоперация продемонстрировала потребность в бронированных грузовиках. Возможности натовской разведки позволяют украинской армии наносить удары по российским тыловым колонам. Незащищенные «КамАЗы» и «Уралы» несут потери.

Поначалу в войсках в ходе СВО самостоятельно усиливали защиту грузовиков подручными средствами. Позднее появились штатные заводские комплекты дополнительного бронирования. Скоро в частях появятся уже специально созданные бронированные «КамАЗы» и «Уралы». По такому пути прошла армия США во время войны в Ираке.

Боевые действия выявили потребность в другом виде транспорта — легких внедорожниках для подразделений, действующих на линии фронта. Они нужна для подвоза боеприпасов, продуктов, другого имущества к передовым позициях. Штатные БТР, БМП и танки для этого не отправишь, а тяжелые грузовики использовать нерационально. Да они и слишком заметны.

Транспортер переднего края на базе ЛуАЗ-967
Транспортер переднего края на базе ЛуАЗ-967
Фото: Cobra216cc

В Советской армии для этого существовала уникальная машина — транспортер переднего края на базе ЛуАЗ-967. Он был миниатюрен и умел плавать. Позволял перевозить двух раненых на носилках и доставлять боеприпасы. В случае опасности им можно было управлять лежа. Сейчас бы такая машина очень пригодилась в войсках.

Еще по теме
Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков
CNN назвал Украину «оружейной лабораторией» Запада
Суперторпеды «Посейдон» изготовили для подлодки «Белгород»
Украина истощила запасы боеприпасов на Западе
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Старый Новый год 2023 пришелся на пятницу, 13‑е
Обсуждение (3)
О самом главном
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Гороскоп любви: знаки, которым повезет в 2023 году
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !