НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Россиянин попал в десятку лучших киберспортсменов

Источник:
Sibnet.ru
317 0
Киберспортсмен Илья Осипов
Фото: © Илья Осипов

Россиянин Илья Осипов занял седьмое место в рейтинге лучших киберспортсменов 2022 года в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV. Он показал отличные результаты и стал призером крупных соревнований.

«Год новичка характеризуется превосходной стабильностью, впечатляющими пиками и убийственной эффективностью. m0NESY занял седьмое место в рейтинге 20 лучших игроков 2022 года», — сообщается на странице HLTV в Twitter.

Илья «m0NESY» Осипов выступает за немецкую команду G2 Esports. В 17 лет он стал победителем турнира BLAST Premier World Final 2022 и был признан самым ценным игроком команды. В одном из крупнейших турниров IEM Katowice 2022 в составе команды занял второе место.

«Игровой» поможет стримерам вещать в высоком разрешении

Осипов не первый россиянин в рейтинге HLTV, но единственный в статистике за 2022 год. В 2021 году снайпер Virtus.pro Джами «Jame» Али был удостоен 20 места в ежегодном топе киберспортсменов.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Облачная разведка: тест удаленного гейминга от Ростелеком
Что интересного в игровом маркетплейсе Ростелекома
Игры в Steam резко подорожали
Игру Doom превратили в калькулятор
смотреть все
Игры #Экшены #Киберспорт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Командующий СВО: почему Герасимов сменил Суровикина
Госдума призвала Турцию не держать русских за дураков
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему подростки находят «плохих» друзей
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Зодиак любви: чья личная жизнь изменится в 2023 году
Лица и дороги: на какие знаки обращать внимание в 2023 году
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Оценена вероятность «развала» России до 2033 года
39
Кондолиза Райс заявила, что Россия не отдаст Донбасс
36
Россия денонсирует конвенцию об ответственности за коррупцию
31
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Соледар
29
Армения отказалась проводить учения ОДКБ