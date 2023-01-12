Россиянин попал в десятку лучших киберспортсменов

Россиянин Илья Осипов занял седьмое место в рейтинге лучших киберспортсменов 2022 года в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV. Он показал отличные результаты и стал призером крупных соревнований.

«Год новичка характеризуется превосходной стабильностью, впечатляющими пиками и убийственной эффективностью. m0NESY занял седьмое место в рейтинге 20 лучших игроков 2022 года», — сообщается на странице HLTV в Twitter.

Илья «m0NESY» Осипов выступает за немецкую команду G2 Esports. В 17 лет он стал победителем турнира BLAST Premier World Final 2022 и был признан самым ценным игроком команды. В одном из крупнейших турниров IEM Katowice 2022 в составе команды занял второе место.

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Осипов не первый россиянин в рейтинге HLTV, но единственный в статистике за 2022 год. В 2021 году снайпер Virtus.pro Джами «Jame» Али был удостоен 20 места в ежегодном топе киберспортсменов.