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Тариф «Игровой» поможет стримерам вещать в высоком разрешении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тариф «Игровой» от Ростелекома со скоростным интернетом и приоритизацией трафика станет идеальным вариантом для стримеров.

Стриминг уходит во все большие разрешения. Многие стримеры вещают в Full HD и даже Ultra HD, где критически важен стабильный и быстрый интернет. Так простая трансляция в YouTube в разрешении 4K и частотой 60 FPS потребует скорости соединения до 60 мегабит в секунду.

Еще большие требования к качеству соединения у игровых стримеров. Помимо трансляции, им нужно играть и одновременно общаться с другими игрокам через голосовой чат, что будет съедать значительную часть трафика. Плюс еще нужно оставить запас на всякий случай: вдруг кто-то из членов во время стрима решит скачать сериал.

Тариф «Игровой» со скоростью интернета до 500 мегабит в секунду способен с лихвой покрыть потребности геймера-стримера. Крайне полезной станет «фишка» тарифа — приоритизация игрового трафика. Это технология отслеживает и пропускает в первую очередь важные пакеты, а второстепенные — придерживает. 

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Игры #Интернет
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Топ комментариев

pvabaley

Это родителей таких вот детей надо наказывать,раньше попробуй на учителя пожалуйся дома,еще и дома выхватиш...

the_great_white

А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...

Disobedient

Пакет то с содержимым с собой хоть увез, или намусорил?)))

Qprovessional

если станет известно о передаче вооружений, то необходимо заставить Анкару отказаться подобной поддержки...