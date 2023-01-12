Тариф «Игровой» поможет стримерам вещать в высоком разрешении

Тариф «Игровой» от Ростелекома со скоростным интернетом и приоритизацией трафика станет идеальным вариантом для стримеров.

Стриминг уходит во все большие разрешения. Многие стримеры вещают в Full HD и даже Ultra HD, где критически важен стабильный и быстрый интернет. Так простая трансляция в YouTube в разрешении 4K и частотой 60 FPS потребует скорости соединения до 60 мегабит в секунду.

Еще большие требования к качеству соединения у игровых стримеров. Помимо трансляции, им нужно играть и одновременно общаться с другими игрокам через голосовой чат, что будет съедать значительную часть трафика. Плюс еще нужно оставить запас на всякий случай: вдруг кто-то из членов во время стрима решит скачать сериал.

Тариф «Игровой» со скоростью интернета до 500 мегабит в секунду способен с лихвой покрыть потребности геймера-стримера. Крайне полезной станет «фишка» тарифа — приоритизация игрового трафика. Это технология отслеживает и пропускает в первую очередь важные пакеты, а второстепенные — придерживает.