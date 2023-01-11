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Путин оценил Мантурова фразой «дурака валяете»

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин на совещании с правительством указал на отсутствие заказов на воздушные суда на некоторых предприятиях. Он потребовал от главы Минпромторга Дениса Мантурова обеспечить их в течение месяца.

«Предприятия должны понимать свои перспективы по заказам, они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать. Им нужно понять, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданских судов будет заказано», — сказал Путин.

Глава государства раскритиковал Мантурова за то, что вопросы с контрактами решаются слишком долго. «Пока нет паспортов, о которых вы сами сказали, и нет твердых контрактов, у них нет понимания того, что они будут делать. Долго, слишком долго», — отметил он.

Мантуров возразил, что заключены контракты по линии Министерства обороны, а также по гражданскому заказу. В ответ Путин указал, что соответствующие жалобы поступили от директоров предприятий.

«Чего вы на самом деле дурака валяете. Контракты когда будут — я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: нет контрактов. А у вас тут все сверстано. Когда будут паспорта, когда контракты будут — вот на что надо ответить», — подытожил президент.

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