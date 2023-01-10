Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Вспышка самого высокого класса X зафиксирована на Солнце, сообщает Институт прикладной геофизики Росгидромета.

Приборы зарегистрировали вспышку X1.9 в рентгеновском диапазоне 9 января, ее продолжительность составила 20 минут, отмечается в сообщении. Также в этот день на Солнце произошло несколько вспышек более низкого класса М.

За весь 2022 год было зарегистрировано только семь вспышек самого высокого класса, отмечают ученые. Зафиксированный 9 января выброс — вторая по силе солнечная вспышка за последние пять лет.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Чем мощнее вспышка, тем серьезнее могут быть последствия для Земли, так как они способны вызывать магнитные бури, влияющие на самочувствие людей, а также на связь и навигационные системы.