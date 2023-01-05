Принц Гарри рассказал о драках со старшим братом Уильямом

Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге, что подвергся «физическому нападению» со стороны старшего брата, наследника престола принца Уильяма.
Случай, как утверждается, произошел в 2019 году в Лондоне, ссора между братьями возникла из-за жены Гарри, американской актрисы Меган Маркл. Уильям пришел обсудить с ним катастрофу в их отношениях. Жалоба Уильяма на Маркл, которую он назвал «грубой и резкой», привела сначала к словесной перепалке между братьями, они «обменялись оскорблениями», приводит РИА Новости выдержки из книги.
Ответная жалоба Гарри на отсутствие поддержки со стороны старшего брата привела к тому, что «разъяренный» Уильям, как следует из мемуаров, напал на него.
«Он схватил меня за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался», — пишет Гарри.После этого, как пишет Гарри, Уильям принес ему извинения.
Мемуары Гарри будут выпущены на следующей неделе и «вероятно, вызовут ярость в британской королевской семье». Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.
max5Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит
ball-n-wallНа старости лет захотелось поднять бабла..
Asd10Ты свой бинокль не той стороной к глазынькам приложил, наблюдатель, млин...)))
nicollaichЯ забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...