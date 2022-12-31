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Умер папа римский на покое Бенедикт XVI

Источник:
Sibnet.ru
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Папа римский на покое Бенедикт
Фото: © Fabio Pozzebom / CC BY 3.0 br

Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», — цитируетРИА Новости Бруни.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года.

В годы его правления вокруг католической церкви разгорелся скандал по теме священников-педофилов. Впервые в истории папства, Бенедикт XVI выпустил пастырское послание католикам Ирландии, в котором говорилось, что священники-педофилы «предали доверие, оказанное им невинными молодыми людьми и их родителями».

В 2010 году в СМИ появились материалы, на основе которых Бенедикт, в бытность германским кардиналом, обвинялся в личной причастности к вменяемым случаям сокрытия педофильских злоупотреблений в Баварии и США.

На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о решении отречься от престола. С тех пор он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

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c2h5oh76

сильнее кого она? кого они вообще побеждали?

ecima

Украина не сможет отдать этот долг!)

Asd10

Динамика пошаговая, арифметик. Как утверждает начальница, чьи комменты проверяются долго, те из-за лужи...

korvinsS

Это все и так понятно) За чем самим воевать когда есть хохлы?) До последнего хохла!!!!