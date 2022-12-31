Умер папа римский на покое Бенедикт XVI

Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
«С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», — цитируетРИА Новости Бруни.
Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года.
В годы его
правления вокруг католической церкви
разгорелся скандал по теме
священников-педофилов. Впервые в истории
папства, Бенедикт XVI выпустил пастырское
послание католикам Ирландии, в котором
говорилось, что священники-педофилы
«предали доверие, оказанное им невинными
молодыми людьми и их родителями».
В 2010 году в СМИ появились материалы, на основе которых Бенедикт, в бытность германским кардиналом, обвинялся в личной причастности к вменяемым случаям сокрытия педофильских злоупотреблений в Баварии и США.
На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о решении отречься от престола. С тех пор он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.
c2h5oh76сильнее кого она? кого они вообще побеждали?
ecimaУкраина не сможет отдать этот долг!)
Asd10Динамика пошаговая, арифметик. Как утверждает начальница, чьи комменты проверяются долго, те из-за лужи...
korvinsSЭто все и так понятно) За чем самим воевать когда есть хохлы?) До последнего хохла!!!!