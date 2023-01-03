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Кубок России по горнолыжному спорту пройдет на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ВК «Манжерок»

Кубок России по горнолыжному спорту с участием профессиональных лыжников из трех стран пройдет на курорте «Манжерок» с 26 января по 1 февраля, сообщили власти Республики Алтай.

В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из 22 регионов России, а также Казахстана и Киргизии. Все участники – спортсмены с профессиональным уровнем подготовки. Будет задействовано 40 судей и 60 технических работников.

Для гонки будет предоставлена трасса «Катунь», она соответствует всем стандартам проведения состязаний такого уровня. Также курорт предоставит оборудование, в том числе палатки для обогрева спортсменов.

Примерно в эти же даты в прошлом году здесь проходил этап Кубка России в дисциплинах слалом и слалом-гигант. Это были первые соревнования всероссийского уровня в Республике Алтай с советских времен.

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Спорт #Зимние виды #Республика Алтай
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Топ комментариев

Siberian sinner

А поставка хохлам оружия, военных советников и т.д. это является соучастием по "международным нормам"?Кстати,...

Asd10

Все эксперты плохие, кроме тебя. Давай соври че нить??)))

бабах

опять на фото одни фсб шники )))))

Asd10

Да пожалуйста хоть третий. А закупки нашего СПГ рекордные... Независимость от головного мозга это тоже...