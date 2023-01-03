Кубок России по горнолыжному спорту пройдет на Алтае

Кубок России по горнолыжному спорту с участием профессиональных лыжников из трех стран пройдет на курорте «Манжерок» с 26 января по 1 февраля, сообщили власти Республики Алтай.

В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из 22 регионов России, а также Казахстана и Киргизии. Все участники – спортсмены с профессиональным уровнем подготовки. Будет задействовано 40 судей и 60 технических работников.

Для гонки будет предоставлена трасса «Катунь», она соответствует всем стандартам проведения состязаний такого уровня. Также курорт предоставит оборудование, в том числе палатки для обогрева спортсменов.

Примерно в эти же даты в прошлом году здесь проходил этап Кубка России в дисциплинах слалом и слалом-гигант. Это были первые соревнования всероссийского уровня в Республике Алтай с советских времен.