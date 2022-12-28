Мишустин распорядился создать военные центры при вузах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных центров при федеральных вузах страны.

Военные центры появятся в разных регионах России. В список вошли Ижевский технический университет имени Калашникова, Псковский госуниверситет, Чеченский госуниверситет имени Ахмата Кадырова.

Еще 13 военных учебных центров (ВУЦ) появятся в Саранске, Благовещенске, Астрахани, Кирове, Липецке, Новгороде, Орле, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске, Смоленске, Тюмени, Череповце и Ярославле, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ.

С инициативой об открытии ВУЦ при вузах выступил в конце ноября министр обороны Сергей Шойгу. Задача центров — расширить географию военной подготовки с 52 до 68 российских регионов. Сейчас в стране действует 104 центра.

Это, по мнению Шойгу, позволит готовить специалистов по военным специальностям в стенах вузов по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил России.