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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мишустин распорядился создать военные центры при вузах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных центров при федеральных вузах страны.

Военные центры появятся в разных регионах России. В список вошли Ижевский технический университет имени Калашникова, Псковский госуниверситет, Чеченский госуниверситет имени Ахмата Кадырова.

Еще 13 военных учебных центров (ВУЦ) появятся в Саранске, Благовещенске, Астрахани, Кирове, Липецке, Новгороде, Орле, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске, Смоленске, Тюмени, Череповце и Ярославле, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ.

С инициативой об открытии ВУЦ при вузах выступил в конце ноября министр обороны Сергей Шойгу. Задача центров — расширить географию военной подготовки с 52 до 68 российских регионов. Сейчас в стране действует 104 центра.

Это, по мнению Шойгу, позволит готовить специалистов по военным специальностям в стенах вузов по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил России.

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Оборона #Армия #Россия
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GammiPluh

и? мысль то твоя в чем заключается7

GammiPluh

Себе по-любому оставил то самое...)))

MuCbE

Ля братство кольца нарисовалось. Ща пойдут в Мордор? Сквозь кокаинового Сарумана, владыки Хохленгарда??

velam

Ну в нынешних трендах эльфы обычно трансы темнокожие , так что я бы поспорил.