Суд в три раза увеличил штраф экс‑совладельцу «Зимней вишни»

Кемеровский областной суд увеличил штраф бывшему совладельцу и гендиректору ТРЦ «Зимняя вишня», осужденному за дачу взятки главе регионального Госстройнадзора при реконструкции здания, с 21 до 70 миллионов рублей.

«Назначить Вишневскому дополнительное наказание <…> в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, <…> то есть в размере 70 миллионов рублей. В остальной части приговор оставить без изменения», — цитирует ТАСС судью.

Гособвинение в апелляционной жалобе просило суд увеличить сумму штрафа до 70-кратного размера взятки (490 миллионов рублей).

Вишневский в октябре был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2013-2014 годах он дал взятку в размере 7 миллионов рублей за то, что здание Кемеровского кондитерского комбината было реконструировано с нарушениями утвержденного проекта, в нем не были установлены автоматические системы пожаротушения. Эти действия предопределили трагедию, случившуюся в 2018 году и унесшую жизни 60 человек.