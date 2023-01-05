Таролог описала подробности новой пандемии

Новая пандемия захватит мир в 2023 году, к таким выводам пришла таролог Аида Мартиросян, сделав расклад на картах.

«Карта показывает, что она (пандемия) будет длиться три года и что умрут много людей. Но зародится что-тоновое, то, что даст возможность обнулить и запустить процесс заново», — расшифровала расклад карт Таро Мартиросян.

Карты также показали тарологу, что новой болезни человечеству не избежать. Но как будет протекать болезнь и с чем она связана, неизвестно.

Ранее о новой болезни сообщали ясновидящие и астрологи. При этом эксперты-эзотерики убеждены, что пандемия будет новой, а не связанной с уже известными болезнями.