Месси и Мбаппе подрались в модификации God of War

Моддер Omega Fantasy опубликовал на YouTube клип с боем Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Он заменил модели Кратоса и Бальдра футболистами в культовой начальной битве в God of War (2018).

Товарищи по команде «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Месси и Мбаппе столкнулись на Чемпионате мира по футболу в Катаре, играя за национальные сборные Аргентины и Франции. Победила Аргентина, Месси заслужил титул лучшего игрока, а Мбаппе получил Золотую бутсу.

Грустное лицо Мбаппе на вручении наград породило множество мемов в сети и Omega Fantasy пофантазировал, как будет выглядеть встреча футболистов при возвращении в ПСЖ и устроил настоящую битву между ними в стиле God of War.

Пользователи отреагировали одобрительно к модификации и отнеслись к ней преимущественно с юмором. Некоторые предложили поменять модели местами, чтобы битва больше соответствовала действительности. Часть зрителей захотела пройти футболистом весь God of War.