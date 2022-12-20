Лукашенко назвал себя и Путина «самыми токсичными людьми на планете»

Президент Беларуси Александр Лукашенко пошутил, кто самый вредный и токсичный человек на планете — он или глава России Владимир Путин.

«Мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково», — признал Лукашенко на пресс-конференции, комментируя отношение к нему и к Путину в мире.

Путин посетил Минск и встретился с Лукашенко. Их переговоры длились более двух с половиной часов. Основной темой было заявлено двустороннее сотрудничество.

Страны договорились продолжать практику совместных военных учений, а также сообща бороться с санкциями.

Поездка в Минск стала для Путина первой с 2019 года. Лукашенко только в этом году приезжал в Россию семь раз.