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Цифровая душа: что умеет колонка с Марусей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» — настоящая цифровая душа дома, идеальный помощник почти в любой ситуации. Она сможет занять ребенка, ответит на вопросы взрослого, позвонит другу, переключит ТВ-каналы, включит свет в комнате и даже помурлыкает, если стало грустно. 

Внешний вид

Форма у колонки обтекаемая, овальная, полностью оправдывающая название «Капсула». Она представлена в двух цветах: черный и бело-серый. Никаких вычурных красок — впишется в любой интерьер.

«Ножка» колонки прорезинена, и можно не бояться за деликатные поверхности. Она не повредит ни лакированную мебель, ни стеклянные полки или столешницы. 

Сверху у «Капсулы» есть сенсорная панель с шестью микрофонами. Это делает ее чуткой, способной улавливать даже самые тихие звуки и распознавать негромкие приказы владельца.

Диоды на колонке — это своеобразные жесты или мимика «Капсулы». Когда владелец разговаривает с ней, диоды светятся и переливаются.

Разъем для зарядки и кнопка для включения микрофонов находятся сзади внизу, они незаметны и не портят вид «Капсулы».

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Умную колонку можно выиграть в «Неделе любителей кино» на Sibnet.ru. 

Управление руками

Управлять колонкой легко. Например, если во время воспроизведения трека нажать пальцем на сенсорную панель вверху, то трек встанет на паузу. Двойное нажатие пальцем — воспроизведение трека.

Прибавлять и убавлять громкость можно, если провести по сенсорной панели пальцем по кругу. По часовой стрелке — прибавить, в обратную сторону — убавить. Три нажатия включают bleutooth. Если «свайпнуть» вправо или влево — колонка переключит треки.

Если нажать на сенсорную панель двумя пальцами и держать больше пяти секунд, то «Капсула» сбросит предыдущие настройки. А если погладить Марусю, она замурлыкает.

Управление руками — не основная фишка колонки. В ней живет умный голосовой ассистент Маруся. Начать с ней разговор можно удержанием одного пальца на колонке. Но до этого нужно установить голосового помощника на смартфон.

Управление голосом

Скачать «Марусю» можно в Google Play для Android или в IOS для Iphone. После установки приложения нужно выбрать Wi-Fi и подключить колонку. Во время подключения диод на колонке будет светиться желтым. Если все прошло хорошо, он загорится синим цветом, а при неудаче станет красным.

После подключения голосового помощника колонка может делать множество вещей — разговаривать, читать стихи, звонить...

Озвучивает Марусю Елена Соловьева, профессиональный диктор. Именно ее голосом в русской озвучке говорила Тринити из «Матрицы».

Маруся по голосовой команде владельца сможет включить фильм в Wink или музыку. Поставить на паузу, прибавить или убавить звук. А еще набрать нужный номер телефона. Нужно просто попросить: «Маруся, позвони...» и назвать нужное имя.

Большое внимание разработчики уделили детям. Маруся не только ответит на вопросы ребенка или включит нужный фильм, но и расскажет сказку. Но если малыш привык к голосу родителей, то и здесь Маруся придет на помощь, она поможет сделать сказку интереснее и реальнее.

Например, родитель может читать «Красную шапочку», а умница «Маруся» в нужный момент включит динамичную, грустную или спокойную музыку, а может «изобразить» лес, дополнив реальность звуками пения птиц и шумом деревьев.

Перед тем как приступить к чтению таких сказок, помощницу нужно предупредить: «Маруся, давай почитаем вместе». Она попросит выбрать сказку и отправит текст на телефон.

А еще колонка с Марусей — это идеальный гаджет для системы «Умный дом» от Ростелекома. Она умеет управлять розетками, включать свет в комнатах, менять уровень яркости.

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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

GammiPluh

Мы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?