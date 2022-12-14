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«Ведьмак 3» получил бесплатную некстген-версию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chris TD Photography / Attribution License

Масштабное бесплатное обновление для игры «Ведьмак 3» стало доступно 14 декабря на ПК, Xbox Series X, а также PlayStation 5. Обновиться на некстгенверсию популярного экшена могут пользователи, владеющие оригинальной игрой

Новая версия доступна для скачивания в виде отдельного клиента, размер которого составляет от 50 до 56 ГБ в зависимости от платформы. Фактически, это оригинальная игра с улучшенной графикой и увеличенной частотой кадров.

Так, разработчики из студии CD Projekt RED повысили разрешение текстур до 4К, а также добавили поддержку рейтрейсинга и обновили систему глобального освещения.

В игру внедрены некоторые пользовательские модификации для улучшения графики. Среди них The Witcher 3 HD Reworked Project с добавлением переработанных текстур для всей игры.

К настройкам графики на ПК добавили режим качества «Запредельное+» с улучшенной детализацией всех элементов игры и поддержку технологии DLSS 3 для новых видеокарт Nvidia.

Стоит отметить, что пользователи PlayStation 5 из России скачать обновленную игру пока не могут — ее попросту нет в российском сегменте PS Store. На всех остальных платформах она доступна без ограничений.

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