Внезапная смерть актрисы Евгении Брик в 40 лет, остановка сердца у Пьера Нарцисса в 45 и неожиданный уход Юрия Шатунова на 49-м году жизни. А еще любимцы советского зрителя Леонид Куравлев, Александра Яковлева и не только. В уходящем году Россия потеряла слишком много звезд кино и шоу-бизнеса...

Михаил Зеленский, 46 лет

Зеленский более 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». С 2011 по 2013 года вел ток шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура», а в 2017 году начал вести программу «Новости культуры». Телеведущий преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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Телеведущий скоропостижно скончался в ночь с 11 на 12 января 2022 года во время отдыха в Пунта-Кане (Доминиканская Республика). Его в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он умер, несмотря на усилия врачей. Официальная причина смерти — сердечный приступ, спровоцированный хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Леонид Куравлев, 85 лет

Леонид Куравлев широко известен по ролям в фильмах «Афоня», «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок» и многих других.

В начале 2022 года Куравлев попал в больницу в Коммунарке с сильным воспалением легких. 22 января актера перевели в одну из столичных клиник для реабилитации. Актер скончался 30 января в хосписе в Москве от остановки сердца.

Виктор Мережко, 84 года

Виктор Мережко — советский и российский режиссер, актер и сценарист. Его сценарии лежат в основе более 50 фильмов, среди которых «Здравствуй и прощай», «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Полеты во сне и наяву». В 1987 году Мережко стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему присвоили звание Народного артиста Российской Федерации.

Мережко скончался 30 января в Санкт-Петербурге от последствий коронавирусной инфекции. Он похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой Тамарой Вадимовной.

Евгения Брик, 40 лет

Актриса Евгения Брик снялась почти в полсотне фильмов и сериалов. На ее счету такие проекты как «Стиляги», «Оттепель», «Елки 1914», «Оптимисты», «Адаптация», «Любовницы», «Бомба». Также Брик была женой режиссера Валерия Тодоровского.

Актриса продолжительное время страдала онкологическим заболеванием. Свою болезнь она скрывала от прессы. 10 февраля Евгения Брик скончалась. У нее осталась 12-летняя дочь Зоя.

Борис Невзоров, 72 года

Невзоров — советский и российский актер и режиссер. Среди его главных фильмов — «Главный конструктор», «Майор», «Дурак», а также сериалы «Россия молодая» и «Простые истины».

Актер трижды был женат, а перед смертью жил в гражданском браке с Еленой Хрипуновой, которая моложе Бориса Невзорова на 25 лет. У него осталось трое детей, самой младшей дочери сейчас два года.

Артист скончался 18 февраля в Москве от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище, он покоится недалеко от могил актеров Бориса Клюева, Нины Руслановой и писателя Эдуарда Успенского.

Александра Яковлева, 64 года

Советская и российская актриса Александра Яковлева снималась в фильмах «Россия молодая» (1981), «Чародеи» (1982), «Парашютисты» (1984), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987). В 1993–1997 годах работала председателем комитета по культуре и туризму при мэрии Калининграда и занимала должность вице-мэра.

В мае 2019 года актриса сообщила, что два года страдает онкологическим заболеванием, у нее диагностировали рак молочной железы в последней стадии. В январе 2022 года ей удалили опухоль, но 1 апреля Яковлева скончалась.

Пьер Нарцисс, 45 лет

Певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс прославился в России благодаря участию в шоу «Фабрика звезд 2». Тогда он исполнил песню «Шоколадный заяц», которая на долгое время стала визитной карточкой артиста.

В течение последних 10 лет жизни Нарцисс боролся с тяжелой формой подагры, а в 2022 году ему диагностировали почечную недостаточность. Скончался Пьер Нарцисс 21 июня в Москве от остановки сердца из-за неудачной операции на почке.

Юрий Шатунов, 48 лет

Юрий Шатунов прославился в конце 1980-х годов как солист группы «Ласковый май». Его хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Лето» по сей день остаются популярными. Последний альбом музыканта датируется 2015 годом.

Проблемы со здоровьем у Шатунова начались в июне. 20-го числа на концерте в Подольске артист пожаловался на плохое самочувствие. А 22-го июня артиста привезли в больницу без сознания в состоянии клинической смерти.

Певец скончался в ночь на 23 июня, причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело Шатунова кремировали, часть праха захоронено на Троекуровском кладбище Москвы, а другую часть развеяли над озером в Мюнхене.

Сергей Григорьев, 64 года

Сергей Григорьев — актер-кукловод, музыкант, сценарист. Его визитной карточкой в карьере стала роль Фили в программе «Спокойной ночи, малыши», он был кукловодом персонажа с 1987 по 2014 годы, а с 1991 по 2014 — озвучивал героя.

Григорьев болел раком. Врачи утверждали, что вылечить актера могут только в Израиле. В 2014 году переехал в Израиль к своему старшему сыну и проходил курс лечения. Последние несколько лет артист жил на Западном берегу реки Иордан в еврейском поселении Текоа. Там он и скончался 19 августа. Причиной смерти стал инфаркт.

Сергей Пускепалис, 56 лет

Сергей Пускепалис — актер, прославившийся благодаря второстепенным ролям в таких фильмах как «Метро» (хирург районной больницы), «Ледокол» (новый капитан ледокола), «Елки новые» (Виктор Орлов). Одна из последних картин с его участием — «Сердце Пармы», где он сыграл Полюда.

Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области 20 сентября. Авария произошла на 201-м километре трассы М-8. Микроавтобус Ford Transit, где ехал актер с водителем, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Пускепалис и водитель микроавтобуса погибли на месте, водитель грузового авто получил травмы.

Борис Моисеев, 68 лет

Борис Моисеев известен хитом «Голубая луна», которую он спел в дуэте с Николаем Трубачем. Но большую часть своей карьеры он посвятил хореографии.

Последние годы Борис Моисеев восстанавливался после перенесенного инсульта. Накануне смерти певец жаловался на здоровье.

Артист скончался 27 сентября в своей квартире. Тело обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Официальной причиной смерти назвали очередной инсульт.

Сергей Кузнецов, 58 лет

Сергей Кузнецов был создателем «Ласкового мая» с Юрием Шатуновым, но в 1989 году ушел из проекта из-за ссоры с продюсером группы Андреем Разиным. Именно Кузнецов написал для Шатунова такие песни как «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь».

Кузнецов умер 7 ноября у себя дома в Оренбурге, предположительно, от сердечного приступа.

