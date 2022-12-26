НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Звезды кино и музыки, ушедшие в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
575 1
Внезапная смерть актрисы Евгении Брик в 40 лет, остановка сердца у Пьера Нарцисса в 45 и неожиданный уход Юрия Шатунова на 49-м году жизни. А еще любимцы советского зрителя Леонид Куравлев, Александра Яковлева и не только. В уходящем году Россия потеряла слишком много звезд кино и шоу-бизнеса...

Михаил Зеленский, 46 лет

Зеленский более 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». С 2011 по 2013 года вел ток шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура», а в 2017 году начал вести программу «Новости культуры». Телеведущий преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Фото: © соцсети

Телеведущий скоропостижно скончался в ночь с 11 на 12 января 2022 года во время отдыха в Пунта-Кане (Доминиканская Республика). Его в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он умер, несмотря на усилия врачей. Официальная причина смерти — сердечный приступ, спровоцированный хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Леонид Куравлев, 85 лет

Леонид Куравлев широко известен по ролям в фильмах «Афоня», «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок» и многих других.

Фото: Игорь Верещагин / CC BY-SA 4.0

В начале 2022 года Куравлев попал в больницу в Коммунарке с сильным воспалением легких. 22 января актера перевели в одну из столичных клиник для реабилитации. Актер скончался 30 января в хосписе в Москве от остановки сердца.

Виктор Мережко, 84 года

Виктор Мережко — советский и российский режиссер, актер и сценарист. Его сценарии лежат в основе более 50 фильмов, среди которых «Здравствуй и прощай», «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Полеты во сне и наяву». В 1987 году Мережко стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему присвоили звание Народного артиста Российской Федерации.

Фото: Евгения Давыдова / CC BY-SA 3.0

Мережко скончался 30 января в Санкт-Петербурге от последствий коронавирусной инфекции. Он похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой Тамарой Вадимовной.

Евгения Брик, 40 лет

Актриса Евгения Брик снялась почти в полсотне фильмов и сериалов. На ее счету такие проекты как «Стиляги», «Оттепель», «Елки 1914», «Оптимисты», «Адаптация», «Любовницы», «Бомба». Также Брик была женой режиссера Валерия Тодоровского.

Фото: © id8875145, vk.com/id8875145

Актриса продолжительное время страдала онкологическим заболеванием. Свою болезнь она скрывала от прессы. 10 февраля Евгения Брик скончалась. У нее осталась 12-летняя дочь Зоя.

Борис Невзоров, 72 года

Невзоров — советский и российский актер и режиссер. Среди его главных фильмов — «Главный конструктор», «Майор», «Дурак», а также сериалы «Россия молодая» и «Простые истины».

Актер трижды был женат, а перед смертью жил в гражданском браке с Еленой Хрипуновой, которая моложе Бориса Невзорова на 25 лет. У него осталось трое детей, самой младшей дочери сейчас два года.

Фото: © nevzorovboris, vk.com/nevzorovboris

Артист скончался 18 февраля в Москве от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище, он покоится недалеко от могил актеров Бориса Клюева, Нины Руслановой и писателя Эдуарда Успенского.

Александра Яковлева, 64 года

Советская и российская актриса Александра Яковлева снималась в фильмах «Россия молодая» (1981), «Чародеи» (1982), «Парашютисты» (1984), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987). В 1993–1997 годах работала председателем комитета по культуре и туризму при мэрии Калининграда и занимала должность вице-мэра.

Фото: © yakovleva_alexandra_fanpage, vk.com/yakovleva_alexandra_fanpage

В мае 2019 года актриса сообщила, что два года страдает онкологическим заболеванием, у нее диагностировали рак молочной железы в последней стадии. В январе 2022 года ей удалили опухоль, но 1 апреля Яковлева скончалась.

Пьер Нарцисс, 45 лет

Певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс прославился в России благодаря участию в шоу «Фабрика звезд 2». Тогда он исполнил песню «Шоколадный заяц», которая на долгое время стала визитной карточкой артиста.

Фото: © pierrenarcis, vk.com/pierrenarcis

В течение последних 10 лет жизни Нарцисс боролся с тяжелой формой подагры, а в 2022 году ему диагностировали почечную недостаточность. Скончался Пьер Нарцисс 21 июня в Москве от остановки сердца из-за неудачной операции на почке.

Юрий Шатунов, 48 лет

Юрий Шатунов прославился в конце 1980-х годов как солист группы «Ласковый май». Его хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Лето» по сей день остаются популярными. Последний альбом музыканта датируется 2015 годом.

Проблемы со здоровьем у Шатунова начались в июне. 20-го числа на концерте в Подольске артист пожаловался на плохое самочувствие. А 22-го июня артиста привезли в больницу без сознания в состоянии клинической смерти.

Фото: © shatunov.yuriy, vk.com/shatunov.yuriy

Певец скончался в ночь на 23 июня, причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело Шатунова кремировали, часть праха захоронено на Троекуровском кладбище Москвы, а другую часть развеяли над озером в Мюнхене.

Сергей Григорьев, 64 года

Сергей Григорьев — актер-кукловод, музыкант, сценарист. Его визитной карточкой в карьере стала роль Фили в программе «Спокойной ночи, малыши», он был кукловодом персонажа с 1987 по 2014 годы, а с 1991 по 2014 — озвучивал героя.

Фото: не указан

Григорьев болел раком. Врачи утверждали, что вылечить актера могут только в Израиле. В 2014 году переехал в Израиль к своему старшему сыну и проходил курс лечения. Последние несколько лет артист жил на Западном берегу реки Иордан в еврейском поселении Текоа. Там он и скончался 19 августа. Причиной смерти стал инфаркт. 

Сергей Пускепалис, 56 лет

Сергей Пускепалис — актер, прославившийся благодаря второстепенным ролям в таких фильмах как «Метро» (хирург районной больницы), «Ледокол» (новый капитан ледокола), «Елки новые» (Виктор Орлов). Одна из последних картин с его участием — «Сердце Пармы», где он сыграл Полюда. 

Фото: Zimin.V.G. / CC BY-SA 3.0

Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области 20 сентября. Авария произошла на 201-м километре трассы М-8. Микроавтобус Ford Transit, где ехал актер с водителем, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Пускепалис и водитель микроавтобуса погибли на месте, водитель грузового авто получил травмы.

Борис Моисеев, 68 лет

Борис Моисеев известен хитом «Голубая луна», которую он спел в дуэте с Николаем Трубачем. Но большую часть своей карьеры он посвятил хореографии.

Последние годы Борис Моисеев восстанавливался после перенесенного инсульта. Накануне смерти певец жаловался на здоровье.

Фото: © borismoiseevshow, vk.com/borismoiseevshow

Артист скончался 27 сентября в своей квартире. Тело обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Официальной причиной смерти назвали очередной инсульт.

Сергей Кузнецов, 58 лет

Сергей Кузнецов был создателем «Ласкового мая» с Юрием Шатуновым, но в 1989 году ушел из проекта из-за ссоры с продюсером группы Андреем Разиным. Именно Кузнецов написал для Шатунова такие песни как «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь».

Фото: Easteroid

Кузнецов умер 7 ноября у себя дома в Оренбурге, предположительно, от сердечного приступа.

Еще по теме
Платье российской участницы «Мисс Вселенная» украсили 50 тыс. камней
Херд мирно договорилась с Деппом о новой компенсации
Алена Водонаева признала русских мужчин некрасивыми
Уголовное дело против Лепса из‑за драки прекратят
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
64
Путин заявил о желании побыстрее завершить конфликт на Украине
36
Путин назвал целью России объединение русского народа
30
Киев пообещал отвоевать Крым в 2023 году
29
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
27
Путин «развернул» стратегию России на Украине