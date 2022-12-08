Экономист увидел вероятность возвращения России в 90‑е и 80‑е

Двадцатые годы будут новыми 1990-ми в России, население уже живет беднее, чем девять лет назад, также есть вероятность возвращения к пустым полкам 1980-х, считает доктор экономических наук Игорь Липсиц.

По данным Липсица, по валовому продукту страна откатилась на уровень 2017 года, а по уровню душевых доходов, по реальному состоянию граждан — до 2013 года, то есть жители России уже девять лет живут беднее, чем в 13-м году.

«Мы будем уходить все ниже и ниже, опустимся до уровня 2000 года и уйдем в 90-е, те самые, которые президент Путин любит проклинать, мы идем в разруху 90-х годов и, возможно, придем в 80-е», — сказал Липсиц в эфире программы «Вы держитесь» на RTVI.

Возвращение в голодные 80-е произойдет, если будет разрушено сельское хозяйство. Липсиц отметил, что главная победа российской экономики за 30 лет — то, что подняли сельское хозяйство, снабдили продуктами наши магазины, исчезли пустые полки. Но эта отрасль экономики «сидит на западных ресурсах: на семенах, на генетическом материале», а у некоторых чиновников есть идеи это запретить.

По мнению эксперта люди уже забыли, как в 1980-х получали продукты по заказам через местком. А молодежь никогда с таким не сталкивалась

«Голода не было, смерти не было, но и радости не было. Вот мы туда и идем», — резюмировал Липсиц.