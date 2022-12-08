НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

«Это не просто пузырь»: Евробанк призвал к регуляции рынка криптовалют

Источник:
Sibnet.ru
544 0
Стилизованные монеты криптовалют
Фото: © Art Rachen / Unsplash License

Член правления Европейского центрального банка Фабио Панетта призвал к срочному введению регулирования криптоактивов. Это вызвано необходимостью поддержания стабильности глобального финансового ландшафта на фоне краха крупнейшей криптобиржи FTX.

«Это не просто пузырь, который лопается. Это похоже на пену: множественные пузыри лопаются один за другим. Страх инвесторов пропустить [выгодный курс], похоже, превратился в страх не выйти», — цитирует Reuters Панетту.

Несмотря на популярность, криптовалюты не поддерживаются правительствами и не имеют центрального управления, это ничем не обеспеченный актив, что делает его рискованной инвестицией.

Панетта считает, что привлечение на крипторынок крупных компаний и их инвестиций приведет к более тесному его взаимодействию с традиционной финансовой системой, что делает госрегулирование просто необходимым. Этот шаг усложнит преступное использование криптоактивов и позволит информировать инвесторов о возможных рисках.

Криптовалютный рынок испытал сильный шок после закрытия крупнейшей биржи FTX 8 ноября. Это повлекло за собой падение котировок всех валют и привело к краху других, менее популярных бирж.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Nokia на три года задержится в России
Кудрин ушел работать в «Яндекс»
Правительство субсидирует трудоустройство IT‑специалистов
Секретный искусственный интеллект заменит программистов
смотреть все
Хайтек #IT-бизнес #Деньги
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
858
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
4403
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
5988
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
10844
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
16509
3
Как выбрать
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
06.12.22, 21:56
1051
2
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
2129
1
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
20.11.22, 23:11
21826
1
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры» и выбор основывался на их характеристиках. Однако теперь они сдают позиции
20.10.22, 16:17
6628
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
5608
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
Российские войска перешли в наступление
Геймерам предложили заработать на сдаче в аренду своих ПК
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...

pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....