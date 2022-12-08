«Это не просто пузырь»: Евробанк призвал к регуляции рынка криптовалют

Член правления Европейского центрального банка Фабио Панетта призвал к срочному введению регулирования криптоактивов. Это вызвано необходимостью поддержания стабильности глобального финансового ландшафта на фоне краха крупнейшей криптобиржи FTX.

«Это не просто пузырь, который лопается. Это похоже на пену: множественные пузыри лопаются один за другим. Страх инвесторов пропустить [выгодный курс], похоже, превратился в страх не выйти», — цитирует Reuters Панетту.

Несмотря на популярность, криптовалюты не поддерживаются правительствами и не имеют центрального управления, это ничем не обеспеченный актив, что делает его рискованной инвестицией.

Панетта считает, что привлечение на крипторынок крупных компаний и их инвестиций приведет к более тесному его взаимодействию с традиционной финансовой системой, что делает госрегулирование просто необходимым. Этот шаг усложнит преступное использование криптоактивов и позволит информировать инвесторов о возможных рисках.

Криптовалютный рынок испытал сильный шок после закрытия крупнейшей биржи FTX 8 ноября. Это повлекло за собой падение котировок всех валют и привело к краху других, менее популярных бирж.