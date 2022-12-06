Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера

Многие пользователи считают, что приобретение новой планки оперативной памяти это один из самых простых способов ускорить компьютер. Отчасти это так, особенно с учетом того, что не только у игр, но и у базового софта требования к ОЗУ постоянно растут.
Но приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится, так как оперативная память просто может не работать или даже вывести из строя компьютер.
Стандарты оперативной памяти
Самое простое и важное, с чего стоит начинать — определение стандарта. На конец 2022 года самым популярным стал DDR4, предшественник в лице DDR3 уже уходит с рынка как устаревший, а DDR5 еще только постепенно начинает появляться в новых ПК.
Узнать поколение оперативной памяти, установленной на компьютере, проще всего с помощью бесплатной утилиты CPU-Z, она не требует установки и позволит выяснить все параметры установленных планок. Во вкладке Memory («Память») в строке Type («Тип») и будет указан стандарт.
Стандарт можно определить и визуально. Он указывается на самих планках оперативной памяти и, как правило, написан крупными буквами на материнской плате.
Объем
Один из основных для пользователя показателей. Ранее устанавливались 32-битные операционные системы. В них максимальный объем ОЗУ ограничен 4 Гб, устанавливать большую планку нет смысла и в этом случае стоит задуматься либо о полном апгрейде ПК, либо хотя бы о переустановке ОС и замене ее на 64-битную, если это возможно.
Windows 10 предоставляет широкий простор для апгрейда и поддерживает до 512 Гб ОЗУ. В быту это практически не используется, но дает огромный потенциал для будущих систем.
Для выполнения большинства офисных нужд и серфинга в интернете чаще достаточно 8 Гб оперативной памяти, иногда требуется повысить до 16 Гб, чтобы работать с «тяжелыми» электронными таблицами или графикой.
Геймеру для игры в современные проекты требуется от 16 Гб, довольно много систем имеют 32 Гб, а некоторые не останавливаются на этом и ставят 64 Гб.
Тайминги и частоты
Оперативная память обменивается данными импульсно. Задержка между этими «сеансами связи» и есть тайминги. Чем они меньше, тем быстрее работает ОЗУ и, следовательно, планка будет производительнее.
Тайминги отображаются в виде четырех чисел через дефис, например, 16-18-18-35. Первое означает время до получения ответа памяти в наносекундах, второе — время полного доступа памяти или как еще его называют поиск необходимой строки, третье — время в промежутке между командой деактивации строки и последующей её активации, а четвертое — промежуток между двумя любыми командами.Запоминать значение таймингов не нужно, достаточно знать— чем они меньше тем лучше.
Частота отвечает за скорость передачи данных. Соответственно, чем она выше, тем лучше. Для примера: рабочая частота памяти DDR4 — в диапазоне от 2133 до 4800 МГц и выше, а у DDR3 — от 800 до 2400 МГц. Это говорит о том, что даже при более высоких таймингах, память четвертого поколения будет быстрее.
Режимы подключения оперативной памяти
Довольно часто на материнских платах можно заметить слоты ОЗУ разного цвета, чаще двух. Это говорит о поддержке ей двухканального режима памяти, при наличии соответствующего процессора можно вставить одинаковые планки в слоты разного цвета увеличив при этом скорость передачи данных между ними за счет использования двух каналов для доступа к объединенному банку памяти.
Подключение двух одинаковых модулей оперативной памяти в двухканальном режиме может работать быстрее, чем при использовании одного модуля, равного их суммарному объёму. Пара планок по 8 Гб при таком способе функционирует более эффективно, чем одна плашка на 16 Гб.
Материнские платы и процессоры могут поддерживать один, два, четыре или восемь каналов памяти. Мультиканальная структура способствует повышению уровня быстродействия.
Как выбрать оперативку
Прежде всего нужно ознакомиться с параметрами имеющегося ПК. Может получиться так, что апгрейд невозможен из-за отсутствия слотов или устаревания установленной ОЗУ. В последнем случае можно попробовать заменить память полностью.Важно просмотреть документацию на процессор и материнскую плату, чтобы понять их максимальные возможности.
Например, если процессор поддерживает двухканальный режим ОЗУ, а материнская плата трехканальный, то главным критерием станут возможности ЦПУ. Стоит обратить внимание на минимальные возможности конфигурации по таймингам, частоте и максимальному объему памяти.
Выбирая между низкими таймингами и высокой частотой, нужно учитывать, что чем выше частота, то тем выше тайминги. Однако практика показывает, что на производительность в большей степени всё-таки влияет частота и задержка в лишние 1-2 наносекунды нивелируется скоростью передачи данных.
С режимом подключения стоит поступать в зависимости от потребностей и возможностей. В играх лучше две планки по 16 Гб в двухканальном режиме, чем одна на 32 Гб, но такая конфигурация может обойтись дороже.
Что будет, если установить разные планки оперативной памяти
Установить ОЗУ разных стандартов физически невозможно из-за отличий в конструкции. А вот подключить планки с различными показателями частоты вполне допустимо, но в таком случае она снизится до показателя самой медленной.
Планки с разными таймингами тоже могут работать, но придут к значению большей задержки — ОЗУ способна функционировать медленнее положенного, но не в состоянии ускориться выше заводских значений. Иногда при подобном подключении нужно выставлять тайминги вручную в BIOS.
Установка памяти разного объема не позволит запустить ее в многоканальном режиме, но обе планки работать будут и суммируют свои показатели.
При приобретении памяти стоит обратить внимание на производителя, иногда встречается «индивидуальная непереносимость» комплектующих модельного ряда или конкретной плашки. Идеальный вариант: подбирать одинаковые платы с идентичными параметрами.