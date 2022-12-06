Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера

Многие пользователи считают, что приобретение новой планки оперативной памяти это один из самых простых способов ускорить компьютер. Отчасти это так, особенно с учетом того, что не только у игр, но и у базового софта требования к ОЗУ постоянно растут.

Но приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится, так как оперативная память просто может не работать или даже вывести из строя компьютер.

Стандарты оперативной памяти

Самое простое и важное, с чего стоит начинать — определение стандарта. На конец 2022 года самым популярным стал DDR4, предшественник в лице DDR3 уже уходит с рынка как устаревший, а DDR5 еще только постепенно начинает появляться в новых ПК.

Узнать поколение оперативной памяти, установленной на компьютере, проще всего с помощью бесплатной утилиты CPU-Z, она не требует установки и позволит выяснить все параметры установленных планок. Во вкладке Memory («Память») в строке Type («Тип») и будет указан стандарт.

Стандарт можно определить и визуально. Он указывается на самих планках оперативной памяти и, как правило, написан крупными буквами на материнской плате.

Объем

Один из основных для пользователя показателей. Ранее устанавливались 32-битные операционные системы. В них максимальный объем ОЗУ ограничен 4 Гб, устанавливать большую планку нет смысла и в этом случае стоит задуматься либо о полном апгрейде ПК, либо хотя бы о переустановке ОС и замене ее на 64-битную, если это возможно.

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Windows 10 предоставляет широкий простор для апгрейда и поддерживает до 512 Гб ОЗУ. В быту это практически не используется, но дает огромный потенциал для будущих систем.

Для выполнения большинства офисных нужд и серфинга в интернете чаще достаточно 8 Гб оперативной памяти, иногда требуется повысить до 16 Гб, чтобы работать с «тяжелыми» электронными таблицами или графикой.

Геймеру для игры в современные проекты требуется от 16 Гб, довольно много систем имеют 32 Гб, а некоторые не останавливаются на этом и ставят 64 Гб.

Тайминги и частоты

Оперативная память обменивается данными импульсно. Задержка между этими «сеансами связи» и есть тайминги. Чем они меньше, тем быстрее работает ОЗУ и, следовательно, планка будет производительнее.

Тайминги отображаются в виде четырех чисел через дефис, например, 16-18-18-35. Первое означает время до получения ответа памяти в наносекундах, второе — время полного доступа памяти или как еще его называют поиск необходимой строки, третье — время в промежутке между командой деактивации строки и последующей её активации, а четвертое — промежуток между двумя любыми командами.

Запоминать значение таймингов не нужно, достаточно знать— чем они меньше тем лучше.

Частота отвечает за скорость передачи данных. Соответственно, чем она выше, тем лучше. Для примера: рабочая частота памяти DDR4 — в диапазоне от 2133 до 4800 МГц и выше, а у DDR3 — от 800 до 2400 МГц. Это говорит о том, что даже при более высоких таймингах, память четвертого поколения будет быстрее.

Режимы подключения оперативной памяти

Довольно часто на материнских платах можно заметить слоты ОЗУ разного цвета, чаще двух. Это говорит о поддержке ей двухканального режима памяти, при наличии соответствующего процессора можно вставить одинаковые планки в слоты разного цвета увеличив при этом скорость передачи данных между ними за счет использования двух каналов для доступа к объединенному банку памяти.

Подключение двух одинаковых модулей оперативной памяти в двухканальном режиме может работать быстрее, чем при использовании одного модуля, равного их суммарному объёму. Пара планок по 8 Гб при таком способе функционирует более эффективно, чем одна плашка на 16 Гб.

Материнские платы и процессоры могут поддерживать один, два, четыре или восемь каналов памяти. Мультиканальная структура способствует повышению уровня быстродействия.

Как выбрать оперативку

Прежде всего нужно ознакомиться с параметрами имеющегося ПК. Может получиться так, что апгрейд невозможен из-за отсутствия слотов или устаревания установленной ОЗУ. В последнем случае можно попробовать заменить память полностью.

Важно просмотреть документацию на процессор и материнскую плату, чтобы понять их максимальные возможности.

Например, если процессор поддерживает двухканальный режим ОЗУ, а материнская плата трехканальный, то главным критерием станут возможности ЦПУ. Стоит обратить внимание на минимальные возможности конфигурации по таймингам, частоте и максимальному объему памяти.

Выбирая между низкими таймингами и высокой частотой, нужно учитывать, что чем выше частота, то тем выше тайминги. Однако практика показывает, что на производительность в большей степени всё-таки влияет частота и задержка в лишние 1-2 наносекунды нивелируется скоростью передачи данных.

С режимом подключения стоит поступать в зависимости от потребностей и возможностей. В играх лучше две планки по 16 Гб в двухканальном режиме, чем одна на 32 Гб, но такая конфигурация может обойтись дороже.

Что будет, если установить разные планки оперативной памяти

Установить ОЗУ разных стандартов физически невозможно из-за отличий в конструкции. А вот подключить планки с различными показателями частоты вполне допустимо, но в таком случае она снизится до показателя самой медленной.

Планки с разными таймингами тоже могут работать, но придут к значению большей задержки — ОЗУ способна функционировать медленнее положенного, но не в состоянии ускориться выше заводских значений. Иногда при подобном подключении нужно выставлять тайминги вручную в BIOS.

Установка памяти разного объема не позволит запустить ее в многоканальном режиме, но обе планки работать будут и суммируют свои показатели.

При приобретении памяти стоит обратить внимание на производителя, иногда встречается «индивидуальная непереносимость» комплектующих модельного ряда или конкретной плашки. Идеальный вариант: подбирать одинаковые платы с идентичными параметрами.