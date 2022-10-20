HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?

Жесткий диск — одна из ключевых деталей ПК. От него зависит не только объем данных, которые можно хранить на компьютере, но и быстродействие при запуске и работе приложениях.

Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры», и выбор основывался на их характеристиках. Теперь они сдают позиции, уступая твердотельным накопителям (SSD). Одновременно стремительно набирают популярность гибридные накопители.

Классический HDD

Внутри «винчестера» находится стальной диск со специальным напылением, именно на него записывается информация. Способ хранения данных похож на виниловые пластинки, только дорожки микроскопичного размера, а скорость вращения значительно выше.

Из плюсов HDD можно отметить долгий срок службы, сравнительную дешевизну и возможность восстановить данные с диска в случае его поломки. Жесткий большого объема довольно просто найти в магазине по приемлемой цене.

Но есть и минусы — диск очень хрупкий и не любит тряску, поэтому его не стоит выбирать в качестве внешнего накопителя. По сравнению с твердотельными он шумный и обладает низкой скоростью передачи данных.

Твердотельный накопитель SSD

Твердотельные накопители хранят данные в специальных микросхемах и по принципу действия похожи на флешки, только значительно быстрее и объемнее.

#Компьютеры SSD и HDD сравнили по долговечности

Специальные участки платы принимают значения 0 или 1 и преобразовываются из двоичного кода процессором. Это в разы быстрее, чем «пластинка» HDD.

Основным плюсом SSD считается скорость передачи данных. Срок службы приблизительно такой же, как у HDD, а в долгосрочной перспективе их надежность выше.

Но есть и минусы, в первую очередь это цена и малый объем. Накопители большого объема найти сложно, а их цена может оказаться непомерно высокой. Именно поэтому пользователи стараются комбинировать SSD и HDD.

На быстрый диск сейчас обычно ставится система и программы, а на медленном хранятся данные, не требующие высокоскоростного доступа.

Комбинированный жесткий диск SSHD

Гибридные диски состоят из двух накопителей: SSD и HDD. Они избавляют от необходимости приобретать два разных диска и повышают производительность за счет особой архитектуры. Система загружается с быстрого твердотельного, а файлы хранятся на привычном «винчестере».

Такие диски сами решают, как хранить информацию, нет возможности указать где должна находиться система, а где пассивные данные. К сожалению, SSHD стоят нередко дороже SSD, а скорость может быть сравнима с обычным HDD.



Как выбрать жесткий диск

Чтобы сэкономить, большинство пользователей приходят к применению двух типов накопителей. Для системы, игр и программ приобретается SSD формата M.2, он обладает наибольшей скоростью — до 4 ГБ/с. Реже используется SATA SSD — их скорость ниже, но они часто приобретаются пользователями со старым оборудованием или в качестве накопителя для хранения данных.

Бюджетным вариантом хранения данных станет HDD, их ассортимент довольно широк и пока что они ощутимо дешевле SSD. Впрочем, эксперты прогнозируют, что в течение ближайших лет их стоимость сравняется.