Исследователи сравнили долговечность SSD и HDD

Исследователи центра Backblaze, специализирующегося на облачном хранении данных, сравнили пятилетний опыт использования SSD и HDD и пришли к выводу, что твердотельные накопители более долговечны.

В центре обработки данных Backblaze установлены компьютеры с классическими винчестерами и современными твердотельными накопителями, они не занимаются перезаписью массивов данных, но в режиме нон-стоп хранят логи, статистику S.M.A.R.T. и системные данные.

Аналитики обратили внимание, что при использовании в равных условиях в первый год HDD выходят из строя реже, но затем процент неполадок возрастает в прогрессии. В это же время SSD удерживают минимальные позиции на протяжении всего срока использования.

В отчете Backblaze указано, что даже в первый год SSD ломаются реже, во второй год приходится менять уже около 1% устройств и такая тенденция сохранилась на протяжении последующих четырех лет.

Классические диски начали ломаться в первый год использования и замене подлежало уже 0,66%, а через пять количество отказов составило 3,55%, ожидается, что еще через три года потери достигнут уровня 7%.

Фото: © Backblaze

Данных пятилетнего изучения может оказаться мало для постановки окончательного вердикта надежности. Однако пять лет безостановочной работы в дата-центре под постоянной нагрузкой без ощутимых потерь можно считать хорошим показателем.