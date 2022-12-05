Путин заморозил накопительную пенсию

Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2025 года, соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При заморозке пенсионные накопления не формируются, граждане не могут распорядиться накопительной частью пенсии. Продление моратория необходимо в целях обеспечения бюджетной стабильности.

Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 925,9 миллиарда рублей, подсчитали эксперты правительства.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян впервые были заморожены в 2014 году. После введения моратория все 22% страховых взносов тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.