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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава Всемирного банка оценил стоимость восстановления Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость восстановления Украины значительно превысит 350 миллиардов долларов, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«Я ожидаю, что предварительная оценка стоимости восстановления в размере 350 миллиардов долларов может быть в достаточной степени превышена», — цитирует Малпасса Reuters.

Глава ВБ подчеркнул, что основную статью расходов составит восстановление энергосистемы страны. Малпасс отметил, что никакой «усталости» в международном сообществе от выделения средств Украине нет, а в отношении России нарастает «гигантское разочарование».

Всемирный банк уже выделил Украине 18 миллиардов долларов.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что восстановление страны потребует 1 триллиона долларов.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки

Alhazred

А ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?