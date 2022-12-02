Глава Всемирного банка оценил стоимость восстановления Украины

Стоимость восстановления Украины значительно превысит 350 миллиардов долларов, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«Я ожидаю, что предварительная оценка стоимости восстановления в размере 350 миллиардов долларов может быть в достаточной степени превышена», — цитирует Малпасса Reuters.

Глава ВБ подчеркнул, что основную статью расходов составит восстановление энергосистемы страны. Малпасс отметил, что никакой «усталости» в международном сообществе от выделения средств Украине нет, а в отношении России нарастает «гигантское разочарование».

Всемирный банк уже выделил Украине 18 миллиардов долларов.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что восстановление страны потребует 1 триллиона долларов.