Новый «Ведьмак» получит мультиплеер

Руководитель CD Projekt Адам Кичиньский опубликовал на сайте компании большой документ о работе студии и немного затронул предстоящую новую часть «Ведьмака», разрабатываемую The Molasses Flood.

«Пока мы не готовы делиться конкретной информацией о Sirius. Мы также не комментируем масштаб проекта. Как и говорилось ранее, это продукт для широкой аудитории. Игра сильно отличается от всего того, что выпускалось нами ранее. Команде нужно тщательно подготовиться к большому анонсу и убедиться, что геймеры сразу поймут суть игры. Ждем подходящего момента», — написал Кичиньский.

Игра разрабатывается под кодовым именем Sirius. В ней речь пойдет о неописанной в саге Сапковского и сериале Netflix ведьмачьей школе Рыси, остальной сюжет держится в секрете. Известно, что в этой The Witcher точно будет мультиплеер.

Разработкой занимается принадлежащая CD Projekt студия The Molasses Flood. Она может быть знакома игрокам по популярному сурвайвлу The Flame in the Flood.