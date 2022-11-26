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Epic Games Store устроит бесплатную раздачу 27 игр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: steamXO / Public Domain Mark

Магазин Epic Games Store запустит ежедневную раздачу бесплатных игр в середине декабря, приурочив ее к рождественским праздникам.

Акция может продлиться с 15 декабря 2022 года до 10 января 2023 года, пишет портал VGC со ссылкой на инсайдерские данные. Если в этот период геймеры смогут ежедневно посещать магазин, они соберут до 27 игр.

Похожие праздничные раздачи магазин проводил и ранее. Например, в прошлом году Epic Games Store перед Новым годом раздал 15 игр. Аналогичная акция прошла и в 2020 году.

При этом пока неизвестно, какие игры собирается бесплатно раздавать магазин. Практика бесплатных раздач — один из инструментов привлечения игроков, который Epic Games Store активно использует. Однако магазином за определенный промежуток времени обычно раздаются две-три игры.

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Игры #Экшены
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