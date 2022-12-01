Шерегеш газифицируют добытым из угольных пластов метаном

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе и отдаленные территории газифицируют, экологичное топливо получат из угольных пластов, сообщило правительство региона.

«Извлечение метана из угольных пластов — это безопасность шахтеров и экология, так как метан, который выходит в атмосферу, наносит в 25 раз больше вреда, чем углекислый газ», — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева с совещания властей с «Газпромом».

Сейчас Шерегеш, включая одноименный курорт, отапливается угольными котельными. Часть объектов туристической инфраструктуры применяет биотопливо — пеллеты. Газоснабжение поселка необходимо для подключения новых строящихся гостиниц, апарт-комплексов и других инфраструктурных объектов.

По оценке «Газпрома», разведанные запасы метана в Кузбассе, где добывается больше половины российского угля, составляют более 13 триллионов кубометров. Метан скапливается в угольных пластах и при определенной концентрации может привести ко взрывам в подземных выработках.

Все угольные шахты перед добычей за счет собственных средств проводят обязательную дегазацию пластов, чтобы обеспечить безопасность подземных работ, извлеченный газ при этом практически не используется.