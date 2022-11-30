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Правительство субсидирует трудоустройство IT‑специалистов

Источник:
Sibnet.ru
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Работа за ноутбуком
Фото: © Glenn Carstens-Peters / Unsplash License

Минобрнауки будет выдавать субсидии ведущим ВУЗам страны на поиск и трудоустройство специалистов в области цифровой трансформации. Это поможет органам власти и ведомствам набрать необходимые кадры, обладающие современными специальностями.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика». Согласно приказу на «Официальном интернет-портале правовой информации», субсидии получат МГУ, РАНХиГС, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и СПбГУ. 

Размер субсидии рассчитывается индивидуально и зависит от запланированных мероприятий, расходов и затрат, направленных на их реализацию. 

Результатом предоставления субсидии, согласно приказу, считается количество проведенных мероприятий по содействию органам власти в поиске, подборе и трудоустройстве соответствующих специалистов.

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