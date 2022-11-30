Алмазный завод в Барнауле удвоит производство

Филиал алмазного завода в Барнауле планирует в ближайшие годы удвоить объемы выпускаемой продукции, сообщает Минпромэнерго Алтайского края.

Завод – единственное за Уралом промпредприятие по обработке алмазов. Здесь продолжается модернизация производства. Закуплены комплексы контроля геометрических параметров и симметрии бриллиантов, лазерные установки для распиливания алмазов, а также дополнительные системы компьютерной разметки алмазов.

В 2022 году завод вышел на пик производства при имеющихся ресурсах. Руководитель филиала Александр Роут рассказал, что завод работает на российском сырье, которое поставляется регулярно. Мощности предприятия позволяют нарастить объемы.

«Бриллианты, которые производятся на предприятии, соответствуют мировым стандартам. В следующем году запланирована реализация инвестиционной программы с серьезным финансированием. Единственный вопрос – поиск кадров. Мы сами готовим кадры, обучая на каждом этапе технологического цикла», – рассказал он.

Роут подчеркнул, что задача предприятия на ближайшие годы – двукратно увеличить объем выпускаемой продукции.

Численность персонала предприятия за три года выросла почти на треть. Сегодня здесь набирают учеников по профессии «огранщик алмазов в бриллианты». Обучение проходит на производстве. Ученики получают стипендии, после обучения гарантировано трудоустройство.

Первый бриллиант на Барнаульском заводе «Кристалл» изготовили 21 июня 1973 года. В начале 2000-х его собственником стала компания АЛРОСА, которая затем объединила все гранильные активы в единый производственный комплекс. В его состав также вошли производства в Смоленске и Москве.