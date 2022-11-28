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Старшеклассникам из новых регионов России отменят ЕГЭ

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство просвещения РФ обсуждает механизм отмены единого государственного экзамена для старшеклассников Запорожской и Херсонский областей, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что есть перерыв в учебе. Есть предложение министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ», — сказала Кузнецова.

При этом она уточнила, что школьникам из новых российских регионов предстоит возмещать «пробелы с образованием». Кроме этого, требуется помочь детям по проблеме языкового барьера, так как они обучались в школах на украинском языке.

По словам Кузнецовой, сейчас требуется подключить к обучению таких старшеклассников репетиторское сообщество, этот вопрос также прорабатывается.

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Жизнь #Образование
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