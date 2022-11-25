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Почти 79% россиян высказали доверие Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за последнюю неделю повысился на 0,7 процентных пункта (п.п.) и составил 78,7%, такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Деятельность правительства России одобряют 49,1% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,8% респондентов. О доверии Мишустину заявили 62%.

Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,7%, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 31,9%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,7, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,5%.

Уровень поддержки «Единой России» составил 38,8% КПРФ — 10,7%, «Новых людей» — 4,7%, ЛДПР — 8,9%, «Справедливой России — За правду» — 5,6%.

Опрос проводился с 14 по 20 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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Политика #Россия
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