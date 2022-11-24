Премьер Армении устроил демарш на саммите ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) по итогам саммита в Ереване.

«Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения», — приводит «Коммерсантъ» заявление Пашиняна.

По его словам, отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном «как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении».

Премьер Армении напомнил главам государств, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана. Проект декларации «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и «в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», сказал Пашинян.

Азербайджан и Армения при посредничестве России 10 ноября 2020 года заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В этом году ситуация на границе государств вновь резко обострилась.