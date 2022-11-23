Представители рабочих специальностей стали крайне востребованы на российском рынке труда после начала частичной мобилизации, сообщила руководитель направления клиентской эффективности компании hh.ru Наталья Данина.

«Рабочий персонал — одна из самых активно мобилизуемых категорий соискателей», — отметила эксперт. По ее словам, осенью был зафиксирован небывалый спроса на «синих воротничков», гораздо выше того, что был до начала специальной военной операции.

Данина считает, что «спрос на таких соискателей будет расти, а предложение людей — нет». «Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается», — отметила она.

«Если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится. Хотя и сейчас уровень конкуренции среди синих воротничков остается критически низким — 0,8», — констатировала эксперт.