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Небывалый спрос на рабочие специальности сложился в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Соллерс Авто»

Представители рабочих специальностей стали крайне востребованы на российском рынке труда после начала частичной мобилизации, сообщила руководитель направления клиентской эффективности компании hh.ru Наталья Данина.

«Рабочий персонал — одна из самых активно мобилизуемых категорий соискателей», — отметила эксперт. По ее словам, осенью был зафиксирован небывалый спроса на «синих воротничков», гораздо выше того, что был до начала специальной военной операции.

Данина считает, что «спрос на таких соискателей будет расти, а предложение людей — нет». «Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается», — отметила она.

«Если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится. Хотя и сейчас уровень конкуренции среди синих воротничков остается критически низким — 0,8», — констатировала эксперт.

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Топ комментариев

Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...

Fazar

Не брать в плен украинских националистов.....

Nik3316

ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...

Alhazred

Они и сейчас зимой этим занимаются, а летом почему-бы и не зарабатывать?