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Доля нелегального пива достигла максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Нелегальный оборот пива растет в России, чтобы его сократить предлагается контролировать напиток «поштучно», но пивовары уверены, что это загубит всю отрасль.

«В последние годы мы наблюдаем достаточно серьезное увеличение нелегального оборота пива и пивной продукции на рынке, и сейчас эта доля превышает 16%. Это максимум за последние 5 лет», — цитирует РИА Новости замдиректора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Сергея Кондратьева.

По его словам, необходима поштучная прослеживаемость пива. Это повысит собираемость акцизов и даст 15 миллиардов в год.

Из-за маркировки пива многие производители будут вынуждены остановить производства или резко сократить количество выпускаемой продукции, заявил председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

По его словам, у пивоваренных заводов заканчиваются резервы запасных частей, комплектующих и расходных материалов для основного технологического оборудования, которые производятся только за рубежом. Условия работы осложняются дефицитом углекислоты, отсутствием отечественного хмеля и почти трехкратным ростом цен на пивоваренный солод.

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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

korvinsS

Большую балабуку им выдать пусть сосут

Алекс555

Накормили запад своих прижимая.