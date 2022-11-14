Электронные водительские права появились в приложении «ВКонтакте»

Электронные водительские права стали доступны в сервисе «Госуслуги Авто» в приложении «ВКонтакте», сообщает Минцифры в своем телеграм-канале.

Теперь пользователи могут авторизоваться через «Госуслуги», после чего в приложении появятся сведения об автомобиле, а также автоматически загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Мини-приложение находится в разделе «Сервисы».

Электронные права отображаются как три сменяющих друг друга QR-кода. Сотрудник ГИБДД в ходе проверки считает их специальным устройством, при этом для корректного распознавания потребуется отсканировать все три.

Новое мини-приложение позволяет:

предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение

предъявить сотруднику ГИБДД электронный СТС

передать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их

просмотреть документы на автомобиль

В настоящее время сервис работает в режиме опытной эксплуатации, поэтому инспектор ГИБДД имеет право попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС, несмотря на наличие электронного документа.

Эксперимент с предъявлением водительских удостоверений в электронном виде стартовал 1 октября, однако на практике такая функция в «Госуслугах Авто» на тот момент отсутствовала.