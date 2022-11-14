Минобороны обвинило Киев в фейках о второй волне мобилизации

Киевские власти распространяют через подконтрольные СМИ фейки о второй волне частичной мобилизации в России, что не соответствует действительности, сообщает Министерство обороны России.

Жители России активно звонят на горячую линию и узнают, будут ли снова призывать в рамках частичной мобилизации в России.

«Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Каждый обратившийся на горячую линию получил разъяснение о том, что частичная мобилизация закончилась, никаких дополнительных мероприятий не планируется.