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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны обвинило Киев в фейках о второй волне мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Киевские власти распространяют через подконтрольные СМИ фейки о второй волне частичной мобилизации в России, что не соответствует действительности, сообщает Министерство обороны России.

Жители России активно звонят на горячую линию и узнают, будут ли снова призывать в рамках частичной мобилизации в России.

«Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Каждый обратившийся на горячую линию получил разъяснение о том, что частичная мобилизация закончилась, никаких дополнительных мероприятий не планируется.

Тема: Военная мобилизация
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Оборона #Армия
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