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Байден во время выступления забыл, где находится

Источник:
РИА Новости
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Фото: The White House

Президент США Джо Байден во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже сказал, что он сейчас находится в Колумбии.

«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН», — приводит РИА Новости слова Бадена, сказанные им в адрес премьера Камбоджи Хун Сена.


Национальный комитет Республиканской партии США опубликовал отрывок речи Байдена в соцсетях. Оговорка вызвала шквал критики. Публикация собрала огромное количество рассерженных комментариев.

Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадал в неловкие ситуации — например, путал Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.

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Топ комментариев

alex.nska

уехали и скатертью дорога,пусть там свою муть поют.

MuCbE

Да никакие, санкции же. Весь мир отвернулся, спи спокойно, не парься.

volmen

Однако эксперту Михаилу Кутушову азербайджанцы с базара что-то подогнали.

Siberian sinner

Ну как минимум он был президентом и имел коды запуска ракет от"ядрёного чумадана", был первым лицом государства...