Байден во время выступления забыл, где находится

Президент США Джо Байден во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже сказал, что он сейчас находится в Колумбии.

«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН», — приводит РИА Новости слова Бадена, сказанные им в адрес премьера Камбоджи Хун Сена.

Национальный комитет Республиканской партии США опубликовал отрывок речи Байдена в соцсетях. Оговорка вызвала шквал критики. Публикация собрала огромное количество рассерженных комментариев.

Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадал в неловкие ситуации — например, путал Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.