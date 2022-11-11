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Американские чиновники потребовали запретить TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Экран загрузки TikTok
Фото: © Solen Feyissa / Unsplash License

Американские законодатели потребовали запретить TikTok по причине того, что Коммунистическая партия Китая (КПК) может следить за пользователями в США через социальную сеть.

Сенатор Марко Рубио и член Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер в интервью The Washington Post отметили, что с помощью TikTok Китай может собирать данные чиновников, зарегистрированных в соцсети, и составлять досье на американских пользователей.

«Соединенные Штаты находятся в условиях новой холодной войны с КПК, которая, как предупреждают ключевые советники в военной сфере, в любой момент может стать горячей из-за Тайваня. Однако миллионы американцев при просмотре новостей, обмене контентом и общении с друзьями все больше полагаются на TikTok», — сообщили чиновники.

Они выразили уверенность в том, что TikTok находится под влиянием Китая, а то что владелец соцсети ByteDance это коммерческая организация не имеет значения, ведь, по их мнению, в Китае ни одна компания не является по-настоящему частной.

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Рубио и Галлахер сообщили, что из-за возможности использования соцсети для тайного влияния на граждан США, они подготовят законопроект, подразумевающий закрытие соцсети в Америке.

Это не первый случай возмущения китайским происхождением TikTok. В начале ноября член Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр заявил, что соцсеть нужно закрыть, так как невозможно гарантировать защиту пользовательских данных от того, что они попадут в руки Коммунистической партии Китая.

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Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.

MuCbE

Их у него отродясь не было, а хотя вру. С 1991 по 2013 был. Это получается сколько? 22 года. Нууу не...

MuCbE

Уже 3 раз повторяется. Сначала после переговоров РФ увела армию в район ДНР/ЛНР и все рагули визжали...

MuCbE

Так там сейчас кладбище ВСУ будут организвовывать, кто в своем уме туда сунется?