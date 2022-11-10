Ростелеком представил фирменный сервис VPN

Компания Ростелеком представила сервис шифрования каналов связи под названием «ГОСТ VPN», который не дает подключаться к запрещенным сайтам.

Фирменный сервис ориентирован на применение в организациях и может стать удобным способом организации сети, которая автоматически соответствует требованиям федеральных законов о персональных данных и критической информационной инфраструктуре.

Также «ГОСТ VPN» соответствует всем требованиям ФСБ и ФСТЭК России. Эксперты отмечают, что подписка на сервис обойдется дешевле развертывания защищенных сетей с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.

«Сервис позволяет организовать защищенное взаимодействие между географически распределенными объектами в любых регионах и выполнить требования российского законодательства», — отмечается в сообщении компании.