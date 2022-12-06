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Как и чем правильно подкармливать птиц зимой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexander / CC BY 3.0
Синицы, воробьи, дятлы и другие птицы, остающиеся зимовать, до весны питаются семенами деревьев. Но в особенно суровые морозы искать и добывать еду пернатым сложно. Спасением становятся кормушки. Однако прикармливать птиц нужно правильно, чтобы угощение не стало причиной болезни или даже гибели.

На Руси издавна помогали зимующим птицам: с ноября заготавливали подкормку (несоленое сало, семечки тыквы и подсолнечника), мастерили и развешивали кормушки.

Очень уважали синицу, которая не унывает даже в самые сильные морозы, находя силы спеть звонкую песенку. Считалось, что синицы приносят в дом счастье и удачу, поэтому для них развешивали особенно много кормушек, м кормить зимних птиц?

стараясь задобрить и привлечь. 

Че

Универсальный корм для зимующих птиц — нежареные, несоленые семена подсолнечника. Их могут поедать как различные зерноядные птицы, так и синицы, поползни, дятлы.«Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника делает их важным источником энергии в условиях зимних холодов», — отмечает пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский».

У птиц есть предпочтения в питании. Подсолнечник – особенно мелкий — лучший корм для синиц и воробьев. Арбузные, дынные и тыквенные семечки любят синицы и дятлы. Овес, просо и пшеницу охотно съедят синицы, воробьи.

Фото: Novingalina / CC BY-SA 4.0

Синички также обожают сало. Только оно не должно быть соленым. Для сала можно сделать бусы на пеньковой веревке или просто наколоть ломтики на веточки.

Не откажутся синицы и от сливочного масла. Его можно положить прямо бруском или подвесить в сетке. Можно растопить и смешать с семечками, а после застывания массу также подвесить на ветку в сетке (обычно используют сетку из-под овощей и фруктов). 

Всем птицам можно давать пшено, пшеничные хлебные крошки, сушеную рябину, калину, боярышник. В качестве источника кальция можно размельчать скорлупу куриного яйца.

Кроме того, можно приготовить лакомство для птиц из семян подсолнечника, крупы и желатина. Сотрудники заповедника «Саяно-Шушенский» показали, как это сделать.

Что нельзя давать птицам?

Любая болезнь для птиц зимой практически смертельна. А связаны болезни, как правило, с едой.

Так, например, нежелательно давать пшено — на очищенной поверхности этих зернышек происходит окисление жиров, появляются токсические вещества и болезнетворные микроорганизмы, вызывающие отравление или заболевание птиц.

Синицы зимой обычно «толстеют», делая запасы жира. В среднем они прибавляют 3 грамма на 22-23 граммов общего веса.

Вопреки распространенной привычке кормить птиц хлебом не нужно. Особенно нежелателен черный хлеб. 

«Птицы часто оставляют часть корма в зобу, где хлеб быстро набухает и бродит – это может даже убить птичку. Особенно опасен именно ржаной хлеб, потому что в него добавляют больше дрожжей, чем в пшеничный», — говорится на сайте заповедника.

Также специалисты не рекомендуют кормить птиц цитрусовыми фруктами, кожурой бананов, молоком, арахисом. 

Важно, чтобы продукты не были испорченными — плесень опасна для птиц. Из этих же соображений нужно следить за чистотой кормушек, чтобы подкормка не залеживалась.

Как часто кормить птиц? 

Пернатые очень быстро привыкают к месту прикорма. И начинают наведываться в кормушки по несколько раз в день, тратя на визиты время и силы. 

Поэтому важно пополнять кормушки регулярно, в идеале — не менее одного раза в день в одно определенное время. Чтобы птичка, обнаружив пустую столовую, не растерялась и не замерзла в панических попытках добыть себе другую еду.

Если нет возможно насыпать корм так часто, лучше отказаться от семян в пользу брусков масла и кусков сала — такой прикорм уходит гораздо медленнее.

Как сделать простую кормушку

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Зима #Природа #Лайфхаки
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