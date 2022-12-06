Синицы, воробьи, дятлы и другие птицы, остающиеся зимовать, до весны питаются семенами деревьев. Но в особенно суровые морозы искать и добывать еду пернатым сложно. Спасением становятся кормушки. Однако прикармливать птиц нужно правильно, чтобы угощение не стало причиной болезни или даже гибели.

На Руси издавна помогали зимующим птицам: с ноября заготавливали подкормку (несоленое сало, семечки тыквы и подсолнечника), мастерили и развешивали кормушки.

Очень уважали синицу, которая не унывает даже в самые сильные морозы, находя силы спеть звонкую песенку. Считалось, что синицы приносят в дом счастье и удачу, поэтому для них развешивали особенно много кормушек, м кормить зимних птиц?

стараясь задобрить и привлечь.

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Универсальный корм для зимующих птиц — нежареные, несоленые семена подсолнечника. Их могут поедать как различные зерноядные птицы, так и синицы, поползни, дятлы.«Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника делает их важным источником энергии в условиях зимних холодов», — отмечает пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский».

У птиц есть предпочтения в питании. Подсолнечник – особенно мелкий — лучший корм для синиц и воробьев. Арбузные, дынные и тыквенные семечки любят синицы и дятлы. Овес, просо и пшеницу охотно съедят синицы, воробьи.

Синички также обожают сало. Только оно не должно быть соленым. Для сала можно сделать бусы на пеньковой веревке или просто наколоть ломтики на веточки.

Не откажутся синицы и от сливочного масла. Его можно положить прямо бруском или подвесить в сетке. Можно растопить и смешать с семечками, а после застывания массу также подвесить на ветку в сетке (обычно используют сетку из-под овощей и фруктов).

Всем птицам можно давать пшено, пшеничные хлебные крошки, сушеную рябину, калину, боярышник. В качестве источника кальция можно размельчать скорлупу куриного яйца.

Кроме того, можно приготовить лакомство для птиц из семян подсолнечника, крупы и желатина. Сотрудники заповедника «Саяно-Шушенский» показали, как это сделать.

Что нельзя давать птицам?

Любая болезнь для птиц зимой практически смертельна. А связаны болезни, как правило, с едой.

Так, например, нежелательно давать пшено — на очищенной поверхности этих зернышек происходит окисление жиров, появляются токсические вещества и болезнетворные микроорганизмы, вызывающие отравление или заболевание птиц.

Синицы зимой обычно «толстеют», делая запасы жира. В среднем они прибавляют 3 грамма на 22-23 граммов общего веса.

Вопреки распространенной привычке кормить птиц хлебом не нужно. Особенно нежелателен черный хлеб.

«Птицы часто оставляют часть корма в зобу, где хлеб быстро набухает и бродит – это может даже убить птичку. Особенно опасен именно ржаной хлеб, потому что в него добавляют больше дрожжей, чем в пшеничный», — говорится на сайте заповедника.

Также специалисты не рекомендуют кормить птиц цитрусовыми фруктами, кожурой бананов, молоком, арахисом.

Важно, чтобы продукты не были испорченными — плесень опасна для птиц. Из этих же соображений нужно следить за чистотой кормушек, чтобы подкормка не залеживалась.

Как часто кормить птиц?

Пернатые очень быстро привыкают к месту прикорма. И начинают наведываться в кормушки по несколько раз в день, тратя на визиты время и силы.

Поэтому важно пополнять кормушки регулярно, в идеале — не менее одного раза в день в одно определенное время. Чтобы птичка, обнаружив пустую столовую, не растерялась и не замерзла в панических попытках добыть себе другую еду.

Если нет возможно насыпать корм так часто, лучше отказаться от семян в пользу брусков масла и кусков сала — такой прикорм уходит гораздо медленнее.

Как сделать простую кормушку