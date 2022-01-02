Как сделать кормушку для птиц своими руками за пять минут

Холодное время года — самый тяжелый для птиц период, много энергии уходит на обогрев тела, а световой день короткий. Подкормка помогает пернатым благополучно пережить холода. Весной и летом они обязательно отблагодарят, активно поедая насекомых-вредителей.

Собрать кормушку для птиц из подручных материалов может даже ребенок. Долго искать подходящий материал не нужно — подойдет любая жестяная, пластиковая или стеклянная банка. Общий принцип конструирования практически ничем не отличается.

Фото: © Sibnet.ru

В нашем случае для изготовления кормушки потребуются следующие материалы: небольшая стеклянная банка, две ленточки или бечевки, изолента, а также жердочка.

Желательно использовать на банке крышку, которая защитит корм от высыпания.

Сначала нужно вырезать в крышке отверстие, оставив защитные бортики высотой в пару сантиметров.

Фото: © Sibnet.ru

Затем прикрепить к банке ленты для подвешивания на ветки — можно просто привязать их, но надежнее использовать изоленту.

Снизу потребуется жердочка — любая подходящая палочка, в нашем случае это обычная пластиковая ложка. Дело в том, что синицы очень осторожные, в первое время они побоятся залетать внутрь кормушки. Жердочка позволит им безопасно оценить содержимое банки.

Фото: © Sibnet.ru

На сборку такой конструкции уходит всего несколько минут — после этого остается повесить кормушку на подходящую ветку. Размещать импровизированную «птичью столовую» рекомендуется на высоте 1,5-2 метра от земли.

Как правильно кормить птиц

Зимой птиц нужно кормить высококалорийными продуктами. Оптимальный вариант — семена подсолнечника. Также в кормушку можно класть орешки, несоленое сало, сырую крупу, кроме пшена: гречку, овес, ячмень, просо.

«Например, воробьев можно кормить неочищенной крупой, так как именно в оболочке зерен содержатся полезные вещества. Пшено — это очищенное просо, его давать не следует, лучше использовать просо. Что касается хлеба, особенно свежего, то это тяжелая для желудка птиц еда», — советует орнитолог и кандидат биологических наук Мария Гаврило.

Пищеварительные системы разных птиц приспособлены к разным типам кормов. Так, свиристели и снегири откажутся от зерна, но с удовольствием полакомятся сухофруктами и ягодами. Для синиц можно добавлять в кормушку жиры — сливочное масло и несоленое сало.

Эксперт отмечает, что нельзя давать птицам соленое, копченое и жареное, а также оставшуюся еду «со стола». В идеале корм должен быть не очищенный от зерновых оболочек, не подвергнутый тепловой обработке, неплесневелый, чтобы прикорм был аналогом естественной пищи птиц.

Важно, чтобы кормушка «работала» от снега до снега. Птицы привыкают к месту постоянной кормежки, если оно окажется пустым, голодная особь в морозы может попросту не найти другую еду и погибнуть. Если кормить птиц регулярно не получается, лучше не заводить собственную кормушку и наполнять уже готовые в парках.