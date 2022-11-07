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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин обсудит поддержку мобилизованных «с народом»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин планирует лично встретиться с гражданами для обсуждения ситуации с поддержкой призванных в рамках частичной мобилизации.

Российский президент в ходе рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей выслушал данные о выплатах мобилизованным. Он указал на необходимость непосредственного общения с гражданами по этому вопросу.

«Обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал Путин, попросив губернатора Тверской области обобщить региональный опыт в этой сфере.

«Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали», — добавил российский президент, уточнив при этом, что ждет соответствующих предложений.

Тема: Военная мобилизация
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Политика #Россия
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Топ комментариев

kygear

Чуть чуть приостановили перекачку на запад и сразу появился проклятый избыток.

Alhazred

Возрыдай))) Может слезками затушишь тлеющий диван)))

volodey19760802

"Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи????"

Snikolas

Не пЫжься))), пишу тебе на Великом Русском языке, Великая Россия непобедима!!!