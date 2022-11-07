Путин обсудит поддержку мобилизованных «с народом»

Президент РФ Владимир Путин планирует лично встретиться с гражданами для обсуждения ситуации с поддержкой призванных в рамках частичной мобилизации.

Российский президент в ходе рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей выслушал данные о выплатах мобилизованным. Он указал на необходимость непосредственного общения с гражданами по этому вопросу.

«Обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал Путин, попросив губернатора Тверской области обобщить региональный опыт в этой сфере.

«Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали», — добавил российский президент, уточнив при этом, что ждет соответствующих предложений.