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Чемпионка Олимпиады в Сочи Аделина Сотникова стала мамой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Аделины Сотниковой

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова родила ребенка.

«Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», — написала Сотникова в соцсетях.

На опубликованной бирке из роддома видно, что ребенок родился 30 октября. Пол ребенка фигуристка закрыла розовыми и голубыми цветами.

Сотниковой 26 лет. На Олимпиаде в Сочи она впервые в истории российского фигурного катания стала чемпионкой среди одиночниц. Также на счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов Европы.

Фигуристка официально объявила о завершении карьеры в марте 2020 года, хотя не выступала с сезона 2016/2017. О личной жизни Сотникова не рассказывает.

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Спорт #Зимние виды #Светская хроника
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