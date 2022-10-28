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Финский производитель шин Nokian покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mahela1993 / Attribution-ShareAlike License

Финский производитель шин Nokian Tyres продаст свой бизнес в России «Татнефть», сообщает пресс-служба компании.

Стоимость сделки оценивается примерно в 400 миллионов евро. На финальную цену покупки повлияли денежные резервы и объем оборотных средств, а также курсы евро и рубля, отмечается в сообщении.

Также указывается, что закрытие сделки требует одобрения российских властей и выполнения ряда других условий, что вызывает неопределенность, в частности, по срокам реализации соглашения.

«Прекращение импорта шин из России негативно повлияет на продажи, особенно в Центральной Европе, в течение следующих двух-трех лет», — признал финский производитель.

Nokian Tyres работал в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин Nokian Tyres для легковых автомобилей были произведены в России, а на бизнес-направление в России и Азии приходилось около 20% чистых продаж компании.

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Топ комментариев

pepelmetal

Смешно это слышать от чела у которого в стране ядерная доктрина не определена

corrector

карманной шавке и ее огрызку ВОЗу, отмашку хозяин не давал,

mosquito__2010

"ООН неизвестно ни о каких программах биологического оружия" - ха ха ха ха.

Disobedient

Кроме хохлов какой русофобной твари здесь не обитает. Собрали со всего постсоветского. На родину пора...