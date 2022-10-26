Строгий приговор баскетболистке Грайнер оставили в силе

Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер — девять лет за контрабанду наркотиков.

Грайнер арестовали в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево, в ее багаже обнаружили вейпы с гашишным маслом. В августе Химкинский суд приговорил баскетболистку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллион рублей.

Защита спортсменки заявляла, что минздрав штата Аризона разрешил ей использовать медицинский каннабис из-за хронических болей.

«Приговор изменен в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора, в остальном приговор оставлен без изменения», — цитирует РИА Новости судью Елену Воронцову.

«Мы разочарованы тем, что суд не нашел возможным изменить приговор. Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шесть лет», — сказали адвокаты Грайнер РБК.