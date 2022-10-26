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Строгий приговор баскетболистке Грайнер оставили в силе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: УГМК / CC BY-SA 4.0

Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер — девять лет за контрабанду наркотиков.

Грайнер арестовали в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево, в ее багаже обнаружили вейпы с гашишным маслом. В августе Химкинский суд приговорил баскетболистку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллион рублей.

Защита спортсменки заявляла, что минздрав штата Аризона разрешил ей использовать медицинский каннабис из-за хронических болей.

«Приговор изменен в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора, в остальном приговор оставлен без изменения», — цитирует РИА Новости судью Елену Воронцову.

«Мы разочарованы тем, что суд не нашел возможным изменить приговор. Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шесть лет», — сказали адвокаты Грайнер РБК.

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Спорт #Летние виды #Криминал
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Disobedient

Ахаха. Урсулу население европы за ноги повесить готовы, скандируют "брексит брексит" . У макарона вторая...

vennon123

Зато получил миллиарды на её уничтожение

krai123

а почему не на российские типа NIVA-TRAVEL

petrovich1980

Зима.И очень плохое настроение французиков.