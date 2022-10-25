Милохин бросил Медведеву и ушел с «Ледникового периода»

Тиктокер Даня Милохин, выступавший в шоу «Ледниковой период» с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, покинул проект.

«Я просто устал. Мне не хватает сил, я не вижу смысла, почему и зачем я это делаю. Я считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви нет, то делать этого нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю, люблю Женю, люблю Авербуха, всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать зову своего сердца», — сказал Милохин в видеообращении.

Также Милохин отписался от Медведевой в соцсетях. Она сделала то же самое.

Милохин катался в паре с Медведевой второй год подряд. В прошлом сезоне они заняли третье место и получили приз зрительских симпатий. В этом сезоне успели появиться в двух выпусках.