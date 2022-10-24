Природа нанесла неожиданный удар экономике США

Засушливая погода спровоцировала аномальное падение уровня воды в реке Миссисипи до небывало низкого уровня. Такое стихийное бедствие грозит США экономическим кризисом, предупреждают эксперты.

В результате сильных засух движение барж с сельхозпродукцией и другими товарами оказалось парализованным, передает телеканал NBC. Многие компании терпят серьезные убытки.

Аналитики отмечают, что благодаря Миссисипи функционирует отрасль грузоперевозок объемом 12,6 миллиарда долларов, которая создает десятки тысяч рабочих мест.

В частности, именно по Миссисипи перевозится 60 % всего зерна, экспортируемого из США. В настоящее время из-за невозможности продолжать навигацию простаивают более 1,8 тысячи барж.